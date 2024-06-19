На Львівщині ППО збила всі шахеди, які атакували область
Київ • УНН
Військовослужбовці ППО збили всі 5 "шахідів", які атакували Львівщину минулої ночі.
Воїни протиповітряної оборони знищили 5 з 5 "шахедів", які атакували Львівщину цієї ночі. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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За інформацією від ПвК "Захід" станом на 05:55, під час першої нічної тривоги, яка тривала з 02:32 по 03:35 19 червня, у повітряний простір Львівщини зайшли 4 ворожі безпілотники.
Під час другої тривоги, яка тривала з 04:27 по 05:24, нашу область намагався атакувати ще один "шахед".
Усіх їх наші воїни ППО збили.
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