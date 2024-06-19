На Львівщині через атаку шахедів постраждав 47-річний чоловік
Київ • УНН
47-річний чоловік отримав різані рани під час нічного нападу шахідів у Малехові Львівської області, але після надання медичної допомоги на місці не потребував госпіталізації.
Під час нічної атаки "шахедів" на Львівщині постраждав 47-річний чоловік. У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації. Про це повідомив голова Львівська ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Деталі
Це те, що офіційно підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф станом на 05:30.
Він написав, що перебуває а контакті зі всіма службами.
Доповнення
Голова Львівської ОВА Максим Козицький о 2:37 поінформував, що на Львівщині через загрозу ворожих ударних безпілотників оголосили повітряну тривогу.
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