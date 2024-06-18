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На Львівщині на вулиці напали на працівника ТЦК, який отримав поранення на фронті

Київ • УНН

 • 36637 перегляди

Співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Яворів Львівської області під час супроводу військовозобов'язаного на медкомісію зазнав нападу та удару тупим предметом по голові, отримавши закриту черепно-мозкову травму; нападник знайдений та затриманий.

На Львівщині на вулиці напали на працівника ТЦК, який отримав поранення на фронті

У Яворові Львівської області напали на працівника ТЦК, який супроводжував військовозобов'язаного на проходження ВЛК, нападника вже знайшли і затримали, повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 17 червня, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався 17 червня, коли працівник ТЦК Юрій, "виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов'язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії".

"На одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові. Юрія доставили до місцевої лікарні", - зазначили у ТЦК.

Повідомляється, що Юрія перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова "внаслідок травм, отриманих на лінії фронту".

"Осколкові поранення м'яких тканин правого плеча, термічний опік полум'ям обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух", - такий лікарський висновок написаний у довідці, виданій солдату Юрію. Ці поранення він отримав під час виконання ним обов’язків на лінії фронту в Миколаївській області наприкінці березня 2022 року. "Закрита черепно-мозкова травма", - такий лікарський висновок написали в документі, виданому солдату Юрію сьогодні. Цю травму він отримав при виконанні своїх службових обов’язків у місті Яворів, Львівської області", - розповіли у ТЦК.

Вказано, що нападника уже знайдено і затримано. Він відповідатиме згідно із законом.

У Хмельницькому чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів11.06.24, 19:39 • 38708 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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