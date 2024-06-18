На Львівщині на вулиці напали на працівника ТЦК, який отримав поранення на фронті
Київ • УНН
Співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки у місті Яворів Львівської області під час супроводу військовозобов'язаного на медкомісію зазнав нападу та удару тупим предметом по голові, отримавши закриту черепно-мозкову травму; нападник знайдений та затриманий.
У Яворові Львівської області напали на працівника ТЦК, який супроводжував військовозобов'язаного на проходження ВЛК, нападника вже знайшли і затримали, повідомили у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 17 червня, пише УНН.
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Зазначається, що інцидент стався 17 червня, коли працівник ТЦК Юрій, "виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов'язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії".
"На одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові. Юрія доставили до місцевої лікарні", - зазначили у ТЦК.
Повідомляється, що Юрія перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворова "внаслідок травм, отриманих на лінії фронту".
"Осколкові поранення м'яких тканин правого плеча, термічний опік полум'ям обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух", - такий лікарський висновок написаний у довідці, виданій солдату Юрію. Ці поранення він отримав під час виконання ним обов’язків на лінії фронту в Миколаївській області наприкінці березня 2022 року. "Закрита черепно-мозкова травма", - такий лікарський висновок написали в документі, виданому солдату Юрію сьогодні. Цю травму він отримав при виконанні своїх службових обов’язків у місті Яворів, Львівської області", - розповіли у ТЦК.
Вказано, що нападника уже знайдено і затримано. Він відповідатиме згідно із законом.
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