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У Хмельницькому чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

У Хмельницькому чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

Київ • УНН

 • 38706 перегляди

У Хмельницькому чоловік 1984 року народження під час перевірки документів напав з ножем на військовослужбовця місцевого РТЦК, поранивши його в ліве плече. Нападника затримала поліція, яка виявила у нього заборонену речовину і електрошокер.

У Хмельницькому чоловік напав на військовослужбовців місцевого РТЦК та СП, які перевіряли документи у військовозобов'язаних. Про це заявили в Хмельницькому обласному ТЦК та СП, передає УНН.

Деталі 

Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та здійснив напад на військовослужбовця якого поранив у ліве плече зі сторони спини. В подальшому групою оповіщення вжито заходи щодо затримання правопорушника та викликано наряд поліції 

- йдеться в заяві ТЦК. 

Правоохоронці, які прибули на місце знайшли у нападника заборонену речовину та шокер.

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Також на місце події прибула карета швидкої медичної допомоги, військовослужбовця доставлено до військового шпиталю міста Хмельницький для надання фахової медичної допомоги. Загрози життю військовослужбовця не має.

За результатом роботи СОГ ГУ НП в Хмельницькій області, порушника затримано за вчинення злочину відповідальність за який передбачено ст. 125 КК України. Тривають слідчі дії

- підсумували в обласному Хмельницькому ТЦК та СП. 

Нагадаємо

У Києві чоловік на вимогу ТЦК надати для перевірки військово-облікові документи вдарив одного з військовослужбовців. Нападника затримала поліція, яка згодом з'ясувала, що чоловік - колишній військовий, який самовільно покинув частину навесні минулого року.

Володимир Омельченко

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