У Києві цивільний вдарив працівника ТЦК: нападником виявився колишній військовий, який втік з частини
Київ • УНН
Чоловік, який вдарив співробітника ТЦК, виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину. Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань.
У Києві чоловік на вимогу ТЦК надати для перевірки військово-облікові документи вдарив одного з військовослужбовців. Нападника затримала поліція, яка згодом з'ясувала, що чоловік - колишній військовий, який самовільно покинув частину навесні минулого року. Про це заявили у Київському міському ТЦК та СП, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що у середу, 5 червня, біля метро "Хрещатик" до військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт.
Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців. Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг
У відомстві додають, що чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину. Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань.
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Контекст
Раніше у мережі з'явилось відео, на якому видно, як цивільний вдарив чоловіка у військовій формі. Інцидент трапився 5 червня у центрі столиці, поблизу станції метро "Хрещатик".
Нагадаємо
Київський міський ТЦК та СП прокоментував інцидент в Києві за участю співробітників ТЦК та поліцейських, де біля станції метро жінки "відбивали" цивільного в представників ТЦК, заявивши, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону,
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