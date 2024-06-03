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В ТЦК відреагували на інцидент в Києві із затриманням чоловіка та цивільним, які "відбивали" його

В ТЦК відреагували на інцидент в Києві із затриманням чоловіка та цивільним, які "відбивали" його

Київ • УНН

 • 50983 перегляди

У ТЦК пояснили, що один із військовослужбовців нещодавно повернувся із зони бойових дій, де отримав поранення, і не зміг стримати емоції. Втім запевняють, що співробітники Національної поліції України та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки діяли в рамках закону.

Київський міський ТЦК та СП прокоментував інцидент в Києві за участю співробітників ТЦК та поліцейських, де біля станції метро жінки "відбивали" цивільного в представників ТЦК, заявивши, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону, передає УНН.

У місті Київ поблизу станції метро "Деміївська" під час перевірки документів співробітниками Національної поліції України були виявлені особи, які ухилялися від виконання військового обов’язку. Один із чоловіків намагався чинити опір. При спробі його затримати цивільні особи почали чинити опір правоохоронцям та військовослужбовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І такими діями громадяни свідомо дали втекти особі, яка порушила закон

- йдеться в повідомленні.

В ТЦК повідомили, що один із військовослужбовців, який нещодавно повернувся з зони бойових дій, де отримав поранення, не зміг втримати емоцій та намагався вдарити цивільну особу, яка, в свою чергу, продовжувала провокувати конфлікт та перешкоджати законним діям правоохоронців.

З приводу цього вже ведеться службове розслідування

- зазначається в повідомленні.

В ТЦК наголосили, що співробітники Національної поліції України та військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки діяли в рамках закону.

Наголошуємо: за перешкоджання мобілізаційним заходам є покарання відповідно до статті 114-1 Кримінального Кодексу України

- інформує ТЦК.

Контекст

В Телеграм-каналах поширили відео силового затримання чоловіка на Деміївці працівниками ТЦК, поліцією та невідомими чоловіками спортивної статури в "панамках".

Перехожі жінки та місцеві продавчині у Києві намагалися вплинути на працівників ТЦК, аби витягти від них чоловіка.

Як зазначають очевидці одна із продавчинь, що пішла "відбивати" чоловіка нібито отримала від працівника ТЦК удар головою.

Побиття та доведення до самогубства чоловіка: в Київському обласному ТЦК спростували скандал26.05.24, 15:12 • 25633 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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