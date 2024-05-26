Побиття та доведення до самогубства чоловіка: в Київському обласному ТЦК спростували скандал

Київський обласний ТЦК та СП коментуючи новину про побиття та доведення до самогубства затриманого чоловіка на ім'я Станіслав Московський, заявив, що інформація не відповідає дійсності, зокрема чоловік спроб самогубства не вчиняв та перед відправкою до навчального центру для проходження базової військової підготовки здійснив втечу, передає УНН.

Щодо події з громадянином Московським Станіславом Вікторовичем, яка набула розголосу у медіа, повідомляємо таке. Поліція затримала Московського Станіслава Вікторовича під час комендантської години та доставила його до 1-го відділу Бучанського РТЦК - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при перевірці військово-облікових даних з’ясувалося, що даний громадянин не перебуває на військовому обліку та знаходиться у розшуку поліції.

"Таким чином, він ухилявся від проходження військової служби та виконання свого конституційного обов'язку. Під час перебування громадянина в РТЦК та СП до нього не застосовувались фізичні методи впливу, моральний тиск та погрози зі сторони військовослужбовців ТЦК та СП. В приміщенні ТЦК даний громадянин спроб самогубства не вчиняв", - зазначається в повідомленні.

В ТЦК повідомляють, що вранці Московський пройшов військово-лікарську комісію у лікарні Києво-Святошинського району та був визнаний приданим до військової служби.

"Однак, перед відправкою до навчально центру для проходження базової військової підготовки громадянин здійснив втечу. На даний час місце його перебування невідоме. Просимо медіа перед публікуванням таких "кричущих" випадків звертатись за офіційними коментарями", - інформує ТЦК.

Контекст

Журналіст Олександр Захаров на своїй сторінці у Facebook заявляв, що під час ВЛК чоловік нібито порізав собі вени і його викинули на вулицю.

Журналіст стверджує, що Станіслав був затриманий поліцією на вулиці до початку комендантської години й він не чинив спротиву.

"Людину (Московського Станіслава Вікторовича) затримують до початку комендантської години (патруль 113), забирають у ТЦК (він не опирається), де бʼють, забирають особисті речі та утримують до ранку. Машину кидають десь на Боголюбова (Софіївська Борщагівка)... Потім примусово везуть на ВЛК у Вишневе, при спробі порадитися з юристом по телефону відбирають телефон, і людина не виходить на звʼязок майже добу…Потім, коли для з’ясування ситуації на місце виїжджає адвокатка та слідча група, з’ясовується, що хлопець порізав собі вени й, аби його в такому стані не знайшла поліція, його викинули на вулиці у Вишневому", - стверджує журналіст.

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