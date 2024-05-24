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У ТЦК на Закарпатті помер військовозобов'язаний, який за висновками ВЛК був придатним до служби: призначено перевірку

У ТЦК на Закарпатті помер військовозобов'язаний, який за висновками ВЛК був придатним до служби: призначено перевірку

Київ • УНН

 • 18577 перегляди

Військовозобов'язаний помер в обласному військовому комісаріаті після того, як був визнаний придатним до служби, що стало приводом для проведення службового розслідування.

Військовозобов'язаний, який за висновками ВЛК був придатним до служби, помер в ТЦК на Закарпатті після різкого погіршення самопочуття, що стало приводом для проведення службового розслідування, повідомили у Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Повідомляємо, що 23 травня у військовозобов’язаного, який знаходився в одному з підпорядкованих ТЦК області і за висновками ВЛК був придатним до служби, різко погіршилося самопочуття. Йому надали домедичну допомогу та викликали бригаду "швидкої", які по приїзду констатували смерть", - ідеться у повідомленні ТЦК у Facebook.

Як повідомляється, за цим фактом "призначено службову перевірку".

"До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК та СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, що визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. На жаль, трапляються випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але згодом відбуваються трагедії", - зазначили у ТЦК.

У ТЦК у Кривому Розі помер військовозобов'язаний: тривають слідчі дії07.05.24, 10:00 • 18266 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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