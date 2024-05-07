У ТЦК у Кривому Розі помер військовозобов'язаний: тривають слідчі дії
Київ • УНН
Військовозобов’язаний помер внаслідок раптового різкого погіршення стану, що супроводжувалось ознаками епілептичного нападу, у ТЦК в Кривому Розі.
Військовозобов’язаний помер внаслідок раптового різкого погіршення стану, що супроводжувалось ознаками епілептичного нападу, у ТЦК в Кривому Розі 5 травня, повідомили у вівторок у службі зв'язків з громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пише УНН.
Повідомляємо, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу
Як зазначається, "була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога". "Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", - додали у ТЦК.
Вказано, що "за фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких просимо утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень".
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