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У ТЦК у Кривому Розі помер військовозобов'язаний: тривають слідчі дії

У ТЦК у Кривому Розі помер військовозобов'язаний: тривають слідчі дії

Київ • УНН

 • 18266 перегляди

Військовозобов’язаний помер внаслідок раптового різкого погіршення стану, що супроводжувалось ознаками епілептичного нападу, у ТЦК в Кривому Розі.

Військовозобов’язаний помер внаслідок раптового різкого погіршення стану, що супроводжувалось ознаками епілептичного нападу, у ТЦК в Кривому Розі 5 травня, повідомили у вівторок у службі зв'язків з громадськістю Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пише УНН.

Повідомляємо, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК та СП м. Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я помер військовозобов’язаний. Різке погіршення здоров’я військовозобов’язаного супроводжувалось ознаками епілептичного нападу

- ідеться у повідомленні обласного ТЦК у Facebook.

Як зазначається, "була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов’язаному надавалась домедична допомога". "Співробітники патрульної поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу", - додали у ТЦК.

Вказано, що "за фактом смерті громадянина тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких просимо утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень".

Військовозобов'язаний помер після епілептичного нападу дорогою до навчального центру: у ТЦК призначили перевірку23.04.24, 11:57 • 19372 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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