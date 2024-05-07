В ТЦК в Кривом Роге умер военнообязанный: продолжаются следственные действия

Военнообязанный умер в результате внезапного резкого ухудшения состояния, которое сопровождалось признаками эпилептического приступа, в ТЦК в Кривом Роге 5 мая, сообщили во вторник в службе связей с общественностью Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, пишет УНН.

Сообщаем, что 5 мая на территории Саксаганского ТЦК и СП г. Кривого Рога в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья умер военнообязанный. Резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического приступа - говорится в сообщении областного ТЦК в Facebook.

Как отмечается, "была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась домедицинская помощь". "Сотрудники патрульной полиции, прибывшие по вызову, констатировали биологическую смерть без признаков физического воздействия", - добавили в ТЦК.

Указано, что "по факту смерти гражданина продолжаются следственные действия правоохранительных органов, до завершения которых просим воздержаться от эмоциональных и непроверенных заявлений и суждений".

Военнообязанный умер после эпилептического приступа по дороге в учебный центр: в ТЦК назначили проверку