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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ТЦК на Закарпатье умер военнообязанный, который по заключению ВВК был годен к службе: назначена проверка

В ТЦК на Закарпатье умер военнообязанный, который по заключению ВВК был годен к службе: назначена проверка

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 06:21  •  5771 просмотра

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Военнообязанный умер в областном военном комиссариате после того, как был признан годным к службе, что стало поводом для проведения служебного расследования.

Военнообязанный, который по заключению ВВК был годен к службе, умер в ТЦК на Закарпатье после резкого ухудшения самочувствия, что стало поводом для проведения служебного расследования, сообщили в Закарпатском областном центре комплектования и социальной поддержки в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Сообщаем, что 23 мая у военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области и по заключению ВВК был годен к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали бригаду «скорой», которые по приезду констатировали смерть", - говорится в сообщении ТЦК в Facebook.

Как сообщается, по данному факту "назначена служебная проверка".

«В состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи учреждений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, определенные исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета. К сожалению, бывают случаи, когда медики ВВК признают военнообязанных годными к службе, но впоследствии происходят трагедии", - отметили в ТЦК.

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Юлия Шрамко

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