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Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
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Избиение и доведение до самоубийства мужчины: в Киевском областном ТЦК опровергли скандал
Мужчина по имени Станислав Московский был задержан во время комендантского часа, доставлен в РТЦК, но сбежал перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки, сообщает Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Возле Андреевки продолжается боестолкновение - Генштаб
Боевые действия продолжаются вблизи Андреевки, а на Краматорском направлении российские оккупанты совершили две попытки наступления, но были отбиты.
В Литве продолжается второй тур выборов президента
В Литве продолжается второй тур президентских выборов. Соперницей действующего президента Гитанаса Науседы является Ингрида Шимоните, которая сейчас занимает должность главы правительства.
Несмотря на недостаточное количество сил, рф может их применить, в том числе и в направлении Сумщины - ГПСУ
Несмотря на отсутствие достаточных сил для достижения стратегических целей, Россия все еще может использовать имеющиеся войска, чтобы посеять панику и растянуть Вооруженные силы Украины в таких районах, как Сумская область, препятствуя их передислокации на более важные фронты.
В результате оползня в Папуа-Новой Гвинее погибло более 670 человек
Более 670 человек считаются погибшими после того, как мощный оползень погреб под собой более 150 домов в Папуа-Новой Гвинее.
Самая высокая на сегодня интенсивность атак рф на Покровском направлении - Генштаб
На Покровском направлении сейчас наблюдается наибольшая интенсивность российских обстрелов - 24 попытки российских оккупантов улучшить тактическую ситуацию.
На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук
Ситуация на юге остается напряженной, но контролируемой, противник стабильно несет потери из-за неудачных атак на Крынском и Ореховском направлениях.
Украинские спортсмены получили 2 золотые, а также «серебро» и «бронзу» на Кубке мира в Польше
Украинские спортсмены завоевали 2 золотые, серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по академической гребле в Познани, Польша.
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Украинские солдаты, которые защищают страну, нуждаются в полезных подарках. Среди них: качественная амуниция, тактическая одежда, часы, павербанки, ножи, фонарики, наборы для чистки оружия и крепкие спальные мешки.
Возле Белогоровки рф предпринимает попытки прорвать линию обороны - Волошин
Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны украинских военных возле Белогоровки, которая сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на российскую дезинформацию о ее захвате.