Избиение и доведение до самоубийства мужчины: в Киевском областном ТЦК опровергли скандал

Киевский областной ТЦК и СП комментируя новость об избиении и доведении до самоубийства задержанного мужчины по имени Станислав Московский, заявил, что информация не соответствует действительности, в частности мужчина попыток самоубийства не совершал и перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки совершил побег, передает УНН.

Относительно события с гражданином Московским Станиславом Викторовичем, которое получило огласку в медиа, сообщаем следующее. Полиция задержала Московского Станислава Викторовича во время комендантского часа и доставила его в 1-й отдел Бучанского РТЦК - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проверке военно-учетных данных выяснилось, что данный гражданин не состоит на воинском учете и находится в розыске полиции.

"Таким образом, он уклонялся от прохождения военной службы и выполнения своего конституционного долга. Во время пребывания гражданина в РТЦК и СП к нему не применялись физические методы воздействия, моральное давление и угрозы со стороны военнослужащих ТЦК и СП. В помещении ТЦК данный гражданин попыток самоубийства не совершал", - отмечается в сообщении.

В ТЦК сообщают, что утром Московский прошел военно-врачебную комиссию в больнице Киево-Святошинского района и был признан пригодным к военной службе.

"Однако, перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки гражданин совершил побег. В настоящее время место его пребывания неизвестно. Просим медиа перед публикацией таких "вопиющих" случаев обращаться за официальными комментариями", - информирует ТЦК.

Контекст

Журналист Александр Захаров на своей странице в Facebook заявлял, что во время ВВК мужчина якобы вскрыл себе вены и его выбросили на улицу.

Журналист утверждает, что Станислав был задержан полицией на улице до начала комендантского часа и он не оказывал сопротивления.

«Человека (Московского Станислава Викторовича) задерживают до начала комендантского часа (патруль 113), забирают в ТЦК (он не сопротивляется), где избивают, забирают личные вещи и удерживают до утра. Машину бросают где-то на Боголюбова (Софиевская Борщаговка)... Затем принудительно везут на ВВК в Вишневое, при попытке посоветоваться с юристом по телефону отбирают телефон, и человек не выходит на связь почти сутки...Потом, когда для выяснения ситуации на место выезжает адвокат и следственная группа, выясняется, что парень порезал себе вены и, чтобы его в таком состоянии не нашла полиция, его выбросили на улице в Вишневом", - утверждает журналист.

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