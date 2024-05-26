Избиение и доведение до самоубийства мужчины: в Киевском областном ТЦК опровергли скандал

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  80439 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  133450 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  136207 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  158539 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  140183 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  125051 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  116385 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107915 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101763 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  99582 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

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24 мая 2024, 06:00  •  209553 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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22 мая 2024, 06:00  •  322522 просмотра

Избиение и доведение до самоубийства мужчины: в Киевском областном ТЦК опровергли скандал

Мужчина по имени Станислав Московский был задержан во время комендантского часа, доставлен в РТЦК, но сбежал перед отправкой в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки, сообщает Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Общество •   •  2727 просмотра
Избиение и доведение до самоубийства мужчины: в Киевском областном ТЦК опровергли скандал

Возле Андреевки продолжается боестолкновение - Генштаб

Боевые действия продолжаются вблизи Андреевки, а на Краматорском направлении российские оккупанты совершили две попытки наступления, но были отбиты.

Война •   •  4984 просмотра
Возле Андреевки продолжается боестолкновение - Генштаб

В Литве продолжается второй тур выборов президента

В Литве продолжается второй тур президентских выборов. Соперницей действующего президента Гитанаса Науседы является Ингрида Шимоните, которая сейчас занимает должность главы правительства.

Новости Мира •   •  4200 просмотра
В Литве продолжается второй тур выборов президента

Несмотря на недостаточное количество сил, рф может их применить, в том числе и в направлении Сумщины - ГПСУ

Несмотря на отсутствие достаточных сил для достижения стратегических целей, Россия все еще может использовать имеющиеся войска, чтобы посеять панику и растянуть Вооруженные силы Украины в таких районах, как Сумская область, препятствуя их передислокации на более важные фронты.

Война •   •  8021 просмотра
Несмотря на недостаточное количество сил, рф может их применить, в том числе и в направлении Сумщины - ГПСУ

В результате оползня в Папуа-Новой Гвинее погибло более 670 человек

Более 670 человек считаются погибшими после того, как мощный оползень погреб под собой более 150 домов в Папуа-Новой Гвинее.

Новости Мира •   •  6405 просмотра
В результате оползня в Папуа-Новой Гвинее погибло более 670 человек

Самая высокая на сегодня интенсивность атак рф на Покровском направлении - Генштаб

На Покровском направлении сейчас наблюдается наибольшая интенсивность российских обстрелов - 24 попытки российских оккупантов улучшить тактическую ситуацию.

Война •   •  8629 просмотра
Самая высокая на сегодня интенсивность атак рф на Покровском направлении - Генштаб

На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук

Ситуация на юге остается напряженной, но контролируемой, противник стабильно несет потери из-за неудачных атак на Крынском и Ореховском направлениях.

Война •   •  9281 просмотра
На юге ситуация остается стабильно напряженной - Плетенчук

Украинские спортсмены получили 2 золотые, а также «серебро» и «бронзу» на Кубке мира в Польше

Украинские спортсмены завоевали 2 золотые, серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира по академической гребле в Познани, Польша.

спорт •   •  8223 просмотра
Украинские спортсмены получили 2 золотые, а также «серебро» и «бронзу» на Кубке мира в Польше

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Украинские солдаты, которые защищают страну, нуждаются в полезных подарках. Среди них: качественная амуниция, тактическая одежда, часы, павербанки, ножи, фонарики, наборы для чистки оружия и крепкие спальные мешки.

Общество •   •  76732 просмотра
Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Возле Белогоровки рф предпринимает попытки прорвать линию обороны - Волошин

Российские оккупанты пытаются прорвать линию обороны украинских военных возле Белогоровки, которая сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, несмотря на российскую дезинформацию о ее захвате.

Война •   •  12893 просмотра
Возле Белогоровки рф предпринимает попытки прорвать линию обороны - Волошин