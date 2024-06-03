В ТЦК отреагировали на инцидент в Киеве с задержанием мужчины и гражданским, которые "отбивали" его

Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал инцидент в Киеве с участием сотрудников ТЦК и полицейских, где возле станции метро женщины "отбивали" гражданского В представителей ТЦК, заявив, что сотрудники полиции и военнослужащие действовали в рамках закона, передает УНН.

В городе Киев вблизи станции метро "Демеевская" во время проверки документов сотрудниками Национальной полиции Украины были обнаружены лица, которые уклонялись от выполнения воинского долга. Один из мужчин пытался сопротивляться. При попытке его задержать гражданские лица начали сопротивляться правоохранителям и военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки. И такими действиями граждане сознательно дали сбежать лицу, нарушившему закон - говорится в сообщении.

В ТЦК сообщили, что один из военнослужащих, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, где получил ранения, не смог удержать эмоций и пытался ударить гражданское лицо, которое, в свою очередь, продолжало провоцировать конфликт и препятствовать законным действиям правоохранителей.

По поводу этого уже ведется служебное расследование - отмечается в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что сотрудники Национальной полиции Украины и военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки действовали в рамках закона.

Подчеркиваем: за препятствование мобилизационным мероприятиям есть наказание в соответствии со статьей 114-1 Уголовного кодекса Украины - информирует ТЦК.

Контекст

В Телеграм-каналах распространили видео силового задержания мужчины на Демеевке работниками ТЦК, полицией и неизвестными мужчинами спортивного телосложения в "панамках".

Прохожие женщины и местные продавщицы в Киеве пытались повлиять на работников ТЦК, чтобы вытащить от них мужчину.

Как отмечают очевидцы одна из продавщиц, ушедшая "отбивать" мужчину якобы получила от работника ТЦК удар головой.

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