На Житомирщині чоловік помер після епілептичного нападу, який стався наступного дня після його доправки до ТЦК: у центрі комплектування відреагували
Київ • УНН
Військовозобов'язаний помер у лікарні від травм, отриманих під час епілептичного нападу, після того як його доставили в торговий центр для проходження військової служби.
У Житомирській області військовозобов'язаний помер у лікарні від травм, отриманих під час епілептичного нападу, який стався вранці наступного дня після того, як його доправляли до ТЦК для проходження ВЛК, повідомили у Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, пише УНН.
Деталі
У ТЦК відреагували на "інформацію про померлого військовозобов'язаного", яка "поширилася в одній із місцевих груп у мережі Facebook, де в коментарях смерть чоловіка пов’язують з певними діями з боку ТЦК та СП".
"Повідомляємо: 28 травня 2024 року до 2 відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного Сергія К. для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Уранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю", - повідомили у ТЦК.
Зазначається, що чоловіку надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". "Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні", - вказано у повідомленні.
"Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося. Висловлюємо щирі співчуття родині померлого!" - наголосили у ТЦК.
В ТЦК відреагували на інцидент в Києві із затриманням чоловіка та цивільним, які "відбивали" його03.06.24, 19:07 • 50983 перегляди