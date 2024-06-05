В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали

В Житомирской области военнообязанный скончался в больнице от травм, полученных во время эпилептического приступа, который произошел утром следующего дня после того, как его доставляли в ТЦК для прохождения ВЛК, сообщили в Житомирском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, пишет УНН.

Детали

В ТЦК отреагировали на "информацию об умершем военнообязанном", которая "распространилась в одной из местных групп в сети Facebook, где в комментариях смерть мужчины связывают с определенными действиями со стороны ТЦК и СП".

"Сообщаем: 28 мая 2024 года во 2 отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВЛК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм. Утром 29 мая мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя", - сообщили в ТЦК.

Отмечается, что мужчине оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". "Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье. К сожалению, 2 июня 2024 года от полученных во время эпилептического приступа травм мужчина скончался в больнице", - указано в сообщении.

"Следователи, проводившие экспертизу, отметили: никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось. Выражаем искренние соболезнования семье умершего!"- отметили в ТЦК.

В ТЦК отреагировали на инцидент в Киеве с задержанием мужчины и гражданским, которые "отбивали" его