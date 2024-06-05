Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали
Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI
Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР
Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата
Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина
На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок
17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук
Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
Популярные
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
5 июня: День воздушных шаров, Всемирный день охраны окружающей среды
На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость
Зеленский встретится с Байденом в Нормандии и на саммите G7
Публикации
На стороне путина: как компания "Олсидз Блэк Си" ради собственной выгоды подставляет Президента Украины и провоцирует продовольственный кризис
Сельхозпредприятия аграрной академии используются как "технические прокладки": анализ финансовой деятельности
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали
Военнообязанный скончался в больнице от травм, полученных во время эпилептического припадка, после того как его доставили в торговый центр для прохождения военной службы.
Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"
российские захватчики в оккупированном Крыму после успешных украинских ударов пытаются спасти свою ПВО. Они строят специальные заграждения, чтобы спрятать вооружение от местных жителей.
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI
Несмотря на продолжающуюся войну, украинцы по-прежнему решительно поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО, причем, согласно опросу Международного республиканского института, поддержка ЕС колеблется от 91% до 49%, а НАТО-от 87% до 43% в разных городах.
Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР
Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков.
Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата
Житель Чернігівської області намагався незаконно переправити до США 75 стародавніх пам'яток V ст. До н. е - XVII ст. н. е.
Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина
В результате удара в Днепропетровской области загорелся автомобиль, но обошлось без жертв.
На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок
Ребенок 2011 года рождения утонул в реке Тясмин в городе Смела Черкасской области, трагедия произошла 4 июня, тело ребенка было обнаружено водолазами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям примерно в 5 метрах от берега.
17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук
Сейчас готовится решение правительства, предоставляющее 17-летним украинцам, находящимся за границей, отсрочку на постановку на воинский учет в Украине – или до возвращения на родину, или до конца военного положения, сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей
В городе Рени Одесской области девять человек, в том числе восемь детей, попали в больницу с пищевым отравлением после употребления пищи в одном из местных кафе, полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
К зиме украинцы могут провести значительную часть дня без электричества из-за серьезных повреждений энергосистемы, вызванных российскими атаками.