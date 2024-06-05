В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  7041 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
  •  47729 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
  •  70912 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Эксклюзив
НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист
  •  73027 просмотра

НБУ нарушает права владельцев банков благодаря тому, что регулятор выведен из-под судебного контроля - юрист

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT
  •  46902 просмотра

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине более 200 тысяч зданий - NYT

Эксклюзив
В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ
  •  50623 просмотра

В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

Эксклюзив
В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно
  •  52482 просмотра

В Украине действует разветвленная система агрокомпаний со связями с рф. Что известно

Эксклюзив
Потребность в военных медиках велика - Минобороны
  •  50517 просмотра

Потребность в военных медиках велика - Минобороны

Эксклюзив
"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году
  •  48031 просмотра

"Тенденция на увеличение объемов перевалки": "ОПЗ" о результатах своей работы в рамках зерновой инициативы в 2024 году

Эксклюзив
Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой
  •  49502 просмотра

Бизнесмена могут не довезти до больницы – нардеп об уничтоженной двумя агрофирмами дороге, по которой едва проехала "скорая" с тяжело больной пенсионеркой

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В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали

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Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"

Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"

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Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI

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Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

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Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата

Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата

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Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина

Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина

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На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

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17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук

17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук

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Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

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Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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4 июня 2024, 07:53  •  147706 просмотра
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

4 июня 2024, 06:04  •  164755 просмотра

В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали

Военнообязанный скончался в больнице от травм, полученных во время эпилептического припадка, после того как его доставили в торговый центр для прохождения военной службы.

Общество •   •  8507 просмотра
В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали

Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"

российские захватчики в оккупированном Крыму после успешных украинских ударов пытаются спасти свою ПВО. Они строят специальные заграждения, чтобы спрятать вооружение от местных жителей.

Война •   •  11365 просмотра
Оккупанты начали строить заграждения в Крыму, чтобы спрятать свои системы ПВО - "АТЕШ"

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI

Несмотря на продолжающуюся войну, украинцы по-прежнему решительно поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО, причем, согласно опросу Международного республиканского института, поддержка ЕС колеблется от 91% до 49%, а НАТО-от 87% до 43% в разных городах.

Общество •   •  11210 просмотра
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI

Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, который требовал взятки у киевских автоперевозчиков.

Криминал и ЧП •   •  9635 просмотра
Организовал схему поборов с перевозчиков: чиновнику КГГА сообщили о подозрении - ГБР

Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата

Житель Чернігівської області намагався незаконно переправити до США 75 стародавніх пам'яток V ст. До н. е - XVII ст. н. е.

Криминал и ЧП •   •  11494 просмотра
Таможенники остановили незаконную пересылку в США партии из 75 предметов антиквариата

Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина

В результате удара в Днепропетровской области загорелся автомобиль, но обошлось без жертв.

Война •   •  14869 просмотра
Враг обстрелял Днепропетровщину: загорелась машина

На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

Ребенок 2011 года рождения утонул в реке Тясмин в городе Смела Черкасской области, трагедия произошла 4 июня, тело ребенка было обнаружено водолазами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям примерно в 5 метрах от берега.

Общество •   •  12996 просмотра
На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук

Сейчас готовится решение правительства, предоставляющее 17-летним украинцам, находящимся за границей, отсрочку на постановку на воинский учет в Украине – или до возвращения на родину, или до конца военного положения, сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

политика •   •  13033 просмотра
17-летним украинцам за рубежом хотят дать отсрочку по взятию на воинский учет - Верещук

Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

В городе Рени Одесской области девять человек, в том числе восемь детей, попали в больницу с пищевым отравлением после употребления пищи в одном из местных кафе, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Здоровье •   •  10754 просмотра
Массовое отравление произошло в Одесской области: после посещения кафе в больницу попало 9 человек, из них 8 детей

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

К зиме украинцы могут провести значительную часть дня без электричества из-за серьезных повреждений энергосистемы, вызванных российскими атаками.

Общество •   •  46927 просмотра
Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT