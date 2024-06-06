В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
kievКиев
Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  13159 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  34061 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  46199 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  51231 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  79457 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  81870 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
  •  120067 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
  •  116747 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT
5 июня 2024, 09:53  •  117537 просмотра

Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

Эксклюзив
Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист
5 июня 2024, 08:51  •  114095 просмотра

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Новости по теме
В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

  •  1250 просмотра
Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе

Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе

  •  1856 просмотра
Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

  •  2207 просмотра
россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

  •  2638 просмотра
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
Эксклюзив

  •  12832 просмотра
Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

  •  2939 просмотра
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  19545 просмотра
СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

  •  3316 просмотра
Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

  •  3302 просмотра
Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

  •  7795 просмотра

Популярные

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  73216 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  102375 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  113601 просмотра
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

  •  98054 просмотра
Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

Украина призывает США и союзников начать подготовку пилотов F-16-Politico

  •  106261 просмотра

Публикации

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  19943 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  49856 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  73216 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  102375 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  113601 просмотра

В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

Мужчина, ударивший сотрудника ТЦК, оказался бывшим военнослужащим, который с 29. 04.2023 года самовольно покинул воинскую часть. Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований.

Война •   •  1250 просмотра
В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе

Верховная Рада приняла законопроект, направленный на защиту детей от травли не только в школах, но и в других детских коллективах - учреждениях, центрах отдыха и спортивных школах.

Общество •   •  1856 просмотра
Рада приняла законопроект о защите детей от буллинга не только в школе

Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

На фронте с начала суток по состоянию на 11: 30 на Покровском и Кураховском направлениях сохранялась напряженная ситуация, на других направлениях продолжались бои по отражению атак противника, который понес значительные потери в живой силе и технике.

Война •   •  2207 просмотра
Напряженная ситуация на утро была на Покровском и Кураховском направлениях-Генштаб

россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате российских обстрелов на севере Донецкой области, в том числе 59-летняя женщина, убитая в Часовом Яру.

Война •   •  2638 просмотра
россияне ударили по северу Донетчины: есть погибшая в Часовом Яру и раненые

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев издевается над судьей, который рассматривает дело о незаконном производстве табака. Правозащитник Эдуард Багиров отмечает, что такое поведение депутата недопустимо.

политика •   •  12832 просмотра
Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

Украинские удары по паромной переправе вблизи Керчи в оккупированном Крыму серьезно усложнили российскую логистику и военные поставки, заставив россию искать альтернативные способы транспортировки.

Война •   •  2939 просмотра
Удары по Керченской паромной переправе усложнили логистику армии рф - британская разведка

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Как государство борется с "черным" экспортом зерна и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы.

Экономика •   •  19545 просмотра
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

Служба безопасности Украины объявила подозрение двум высокопоставленным российским чиновникам, Владимиру Мединскому и Анатолию Торкунову - их обвиняют в распространении российской пропаганды и оправдании войны.

Война •   •  3316 просмотра
СБУ объявила подозрение двум российским чиновникам, которые фальсифицируют историю Украины

Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

Два человека получили ранения в результате обстрела российскими войсками села Приозерное Херсонской области 6 июня.

Война •   •  3302 просмотра
Враг обстрелял поселок Приозерное на Херсонщине: двое раненых

Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о введении медицинского самоуправления в Украине.

политика •   •  7795 просмотра
Введение медицинского самоуправления: Рада проголосовала за законопроект в первом чтении