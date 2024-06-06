В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части

В Киеве мужчина по требованию ТЦК предоставить для проверки военно-учетные документы ударил одного из военнослужащих. Нападавшего задержала полиция, которая впоследствии выяснила, что мужчина - бывший военный, самовольно покинувший часть весной прошлого года. Об этом заявили в Киевском городском ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что в среду, 5 июня, возле метро "Крещатик" к военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки подошло лицо в гражданском и начало провоцировать конфликт.

Военнослужащие, не поддавшись на провокации, на законных основаниях попросили у мужчины военно-учетные документы. Вместо этого он начал угрожать и ударил одного из военнослужащих. Нападавшего задержала полиция. Причины своих агрессивных действий мужчина объяснить не смог - резюмировали в ТЦК.

В ведомстве добавляют, еще мужчина оказался бывшим военнослужащим, который с 29.04.2023 года самовольно покинул воинскую часть. Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований.

Избиение и доведение до самоубийства мужчины: в Киевском областном ТЦК опровергли скандал

Открытое уголовное производство по факту СЗЧ, ведутся следственные действия - подытожили в Киевском городском ТЦК и СП.

Контекст

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как гражданский ударил мужчину в военной форме. Инцидент произошел 5 июня в центре столицы, вблизи станции метро "Крещатик".

Напомним

Киевский городской ТЦК и СП прокомментировал инцидент в Киеве с участием сотрудников ТЦК и полицейских, где возле станции метро женщины "отбивали" гражданского В представителей ТЦК, заявив, что сполуработники полиции и военнослужащие действовали в рамках закона,

В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали