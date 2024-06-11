Бійку спровокували "невідомі цивільні": в Одеському ТЦК прокоментували сутичку між медиками та військовими

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що бійка, яка сталась сьогодні біля одного з міських РТЦК була спровокована невідомими особами в цивільному. Також там заявили, що "група людей у медичному одязі", яка хотіла забрати громадянина, що прийшов оновлювати дані не показала свої документи на вимогу військових. Про це пише УНН з посиланням на заяву Одеського ТЦК та СП.

Деталі

Військові пояснили, що 11 червня 2024 року мобільна група оповіщення, до складу якої входили представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та поліції, проводила перевірку облікових документів у громадян.

Один з громадян відмовився надати документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи. У зв’язку з цим, представники поліції, разом з військовослужбовцями Київського РТЦК та СП міста Одеса, здійснили адміністративне затримання цієї особи і доставили до Київського РТЦК та СП міста Одеса для оновлення облікових даних, як того вимагає закон - пояснили в ТЦК та СП.

Зазначається, що вже через годину після цього, до Київського РТЦК та СП міста Одеса приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої медичної допомоги. Вони стверджували, що прибули на виклик раніше доставленого до РТЦК та СП громадянина, і наполягали на його госпіталізації.

Ці особи посилалися на діагноз, який раніше не був підтверджений лікарями військово-лікарської комісії. Проте, на запит представників Київського РТЦК та СП, надати документи, які б підтвердили їх приналежність до системи охорони здоров’я, вони відмовилися - йдеться в заві Одеського обласного територіального центру комплектації.

Через це, у військовослужбовців Київського РТЦК та СП міста Одеса, виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії.

Представники Київського РТЦК та СП міста Одеса викликали представників поліції на місце інциденту.

Правоохоронцям, які прибули, також не було надано документів, що підтверджують приналежність цих осіб до системи охорони здоров’я. У зв'язку з цим вони були затримані для надання пояснень - пояснюють військові.

В ТЦК додають, що після цього затримані зателефонували на лінію 103 та повідомили про нібито "силове утримання представників екстреної служби" посадовими особами Київського РТЦК та СП міста Одеса.

Ця інформація була швидко поширена сумнівними телеграм-каналами. На місце події, окрім представників бригад швидкої допомоги, прибули також невідомі цивільні особи, які спровокували бійку. В результаті інциденту травми отримали як військовослужбовець Київського РТЦК та СП, так і представники екстреної служби - пояснили в Одеському обласному територіальному центрі комплектації.

Наразі правоохоронні органи проводять слідчі дії для встановлення усіх обставин події.

Контекст

В мережі з'явились відео сутички між лікарями "швидкої" та співробітниками одного з одеських РТЦК. На багатьох відео видно як працівники "швидкої" б'ються з чоловіками у військовій формі. Також можна помітити, як чоловік в "пікселі" бризнув в обличчя медика з балончика.

Одеський обласний ТЦК та СП коментуючи ситуацію заявило про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій.

Нагадаємо

Головне управління Національної поліції в Одеській області заявило, що через конфлікт між працівниками ТЦК та СП і медиками в Одесі відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".