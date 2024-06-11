Драку спровоцировали "неизвестные гражданские": в Одесском ТЦК прокомментировали стычку между медиками и военными

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что драка, которая произошла сегодня возле одного из городских РТЦК была спровоцирована неизвестными лицами в штатском. Также там заявили, что «группа людей в медицинской одежде», которая хотела забрать гражданина, который пришел обновлять данные не показала свои документы по требованию военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Одесского ТЦК и СП.

Детали

Военные объяснили, что 11 июня 2024 года мобильная группа оповещения, в состав которой входили представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и полиции, проводила проверку учетных документов у граждан.

Один из граждан отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы. В связи с этим, представители полиции, вместе с военнослужащими Киевского РТЦК и СП города Одесса, осуществили административное задержание этого лица и доставили в Киевский РТЦК и СП города Одесса для обновления учетных данных, как того требует закон - объяснили в ТЦК и СП.

Отмечается, что уже через час после этого, в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли на вызов ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации.

Эти лица ссылались на диагноз, который ранее не был подтвержден врачами военно-врачебной комиссии. Однако, на запрос представителей Киевского РТЦК и СП, предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались - говорится в заявлении Одесского областного территориального центра комплектации.

Поэтому, у военнослужащих Киевского РТЦК и СП города Одесса, возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.

Представители Киевского РТЦК и СП города Одесса вызвали представителей полиции на место инцидента.

Прибывшим правоохранителям также не было предоставлено документов, подтверждающих принадлежность этих лиц к системе здравоохранения. В связи с этим они были задержаны для дачи объяснений - объясняют военные.

В ТЦК добавляют, что после этого задержанные позвонили на линию 103 и сообщили о якобы «силовом удержании представителей экстренной службы» должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса.

Эта информация была быстро распространена сомнительными телеграм-каналами. На место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы - объяснили в Одесском областном территориальном центре комплектации.

Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Контекст

В сети появились видео столкновения между врачами «скорой» и сотрудниками одного из одесских РТЦК. На многих видео видно как работники «скорой» дерутся с мужчинами в военной форме. Также можно заметить, как человек в «пикселе» брызнул в лицо медика из баллончика.

Одесский областной ТЦК и СП комментируя ситуацию заявило о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий.

Напомним,

Главное управление Национальной полиции в Одесской области заявило, что из-за конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками в Одессе воткрыто уголовное производство по статье «хулиганство».