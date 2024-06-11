Драку спровоцировали "неизвестные гражданские": в Одесском ТЦК прокомментировали стычку между медиками и военными
Киев • УНН
В Одесском областном территориальном центре комплектации заявили, что медики, которые якобы прибыли по вызову не предоставили никаких документов на требования военных или правоохранителей. Также там заявили, что драку спровоцировали «неизвестные гражданские лица».
В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что драка, которая произошла сегодня возле одного из городских РТЦК была спровоцирована неизвестными лицами в штатском. Также там заявили, что «группа людей в медицинской одежде», которая хотела забрать гражданина, который пришел обновлять данные не показала свои документы по требованию военных. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Одесского ТЦК и СП.
Детали
Военные объяснили, что 11 июня 2024 года мобильная группа оповещения, в состав которой входили представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и полиции, проводила проверку учетных документов у граждан.
Один из граждан отказался предоставить документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы. В связи с этим, представители полиции, вместе с военнослужащими Киевского РТЦК и СП города Одесса, осуществили административное задержание этого лица и доставили в Киевский РТЦК и СП города Одесса для обновления учетных данных, как того требует закон
Отмечается, что уже через час после этого, в Киевский РТЦК и СП города Одесса приехала группа людей в медицинской одежде на автомобиле скорой медицинской помощи. Они утверждали, что прибыли на вызов ранее доставленного в РТЦК и СП гражданина, и настаивали на его госпитализации.
Эти лица ссылались на диагноз, который ранее не был подтвержден врачами военно-врачебной комиссии. Однако, на запрос представителей Киевского РТЦК и СП, предоставить документы, которые бы подтвердили их принадлежность к системе здравоохранения, они отказались
Поэтому, у военнослужащих Киевского РТЦК и СП города Одесса, возникло подозрение, что прибывшие лица пытаются помочь гражданину избежать военной службы, на которую он был признан годным по заключению военно-врачебной комиссии.
Представители Киевского РТЦК и СП города Одесса вызвали представителей полиции на место инцидента.
Прибывшим правоохранителям также не было предоставлено документов, подтверждающих принадлежность этих лиц к системе здравоохранения. В связи с этим они были задержаны для дачи объяснений
В ТЦК добавляют, что после этого задержанные позвонили на линию 103 и сообщили о якобы «силовом удержании представителей экстренной службы» должностными лицами Киевского РТЦК и СП города Одесса.
Эта информация была быстро распространена сомнительными телеграм-каналами. На место происшествия, кроме представителей бригад скорой помощи, прибыли также неизвестные гражданские лица, которые спровоцировали драку. В результате инцидента травмы получили как военнослужащий Киевского РТЦК и СП, так и представители экстренной службы
Сейчас правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.
Контекст
В сети появились видео столкновения между врачами «скорой» и сотрудниками одного из одесских РТЦК. На многих видео видно как работники «скорой» дерутся с мужчинами в военной форме. Также можно заметить, как человек в «пикселе» брызнул в лицо медика из баллончика.
Одесский областной ТЦК и СП комментируя ситуацию заявило о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий.
Напомним,
Главное управление Национальной полиции в Одесской области заявило, что из-за конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками в Одессе воткрыто уголовное производство по статье «хулиганство».