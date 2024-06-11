В Одесі відбулась сутичка між працівниками "швидкої" та працівниками військкомату. У ТЦК відреагували
Київ • УНН
В Одесі відбулась сутичка між військовослужбовцями з ТЦК та працівниками швидкої допомоги після того, як військові відмовилися випустити фельдшерів з будівлі центру комплектування, куди лікарі прибули на виклик.
В Одесі сталась сутичка між співробітниками місцевого ТЦК та працівниками "швидкої допомоги". Військові не хотіли випускати з будівлі військкомату фельдшерів, які прибули туди на виклик. Про це пишуть місцеві Telegram-канали, передає УНН.
Деталі
У мережі місцеві кажуть, що водій "швидкої" пішов до ТЦК оновити дані, згідно з законодавством. Коли чоловіка відмовились випускати з центру комплектації - йому стало погано, і до ТЦК викликали бригаду медиків.
А втім, як пишуть місцеві ЗМІ лікарів, які хотіли госпіталізувати чоловіка, теж відмовились випускати з приміщення ТЦК. В мережі також з'явилось відео, як медики зібрались на акцію протесту біля будівлі Київського РТЦК та СП м. Одеса. Словесна перепалка між військовими та медиками поступово перетворилась у бійку.
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На багатьох відео видно як працівники "швидкої" б'ються з чоловіками у військовій формі. Також можна помітити, як чоловік бризнув в обличчя медика з балончика.
За повідомленням місцевих ЗМІ працівники ТЦК зрештою випустили медиків та водія "швидкої", після акції протесту, яку влаштували фельдшери.
Позиція ТЦК
На тлі резонансу, який здійнявся в ЗМІ в обласному ТЦК та СП Одеської області попросили не поширювати дезінформацію.
Наразі активно поширюється інформація щодо ситуації навколо порушення громадського порядку на прилеглій території Київського РТЦК та СП м. Одеса. Повідомляємо засоби масової інформації та населення про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій
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Також там запевнили, що детальна інформація про обставини події буде доведена додатково у найближчий час.
Нагадаємо
У Києві чоловік на вимогу ТЦК надати для перевірки військово-облікові документи вдарив одного з військовослужбовців. Нападника затримала поліція, яка згодом з'ясувала, що чоловік - колишній військовий, який самовільно покинув частину навесні минулого року.