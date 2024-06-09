Смерть чоловіка після епілептичних нападів після відвідування ТЦК на Житомирщині: повідомили нові подробиці

Через смерть військовозобов'язаного на Житомирщині, який помер за кілька днів після відвідування Звягельського РТЦК та СП, в установі призначили службове розслідування, де попередньо з'ясовано, що чоловік отримав травми при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги. Про це повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП, передає УНН.

Відповідно до наказу начальника Житомирського ОТЦК та СП призначено службове розслідування щодо події, що сталася в місті Баранівка Житомирській області - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у ході з'ясування обставин додатково стало відомо, що 28 травня військовозобов’язаного Сергія К. з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії.

У зв’язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Проте він висловив прохання залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю. Через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися - інформує ТЦК.

В ТЦК зазначається, що зранку 29 травня у Сергія К. трапився перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною, вдарився головою.

"Йому була надана домедична допомога, викликали "швидку". Невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов’язаного. Після чотирьох днів, проведених у лікарні, 02.06.2024 р. по лінії правоохоронних органів надійшло повідомлення про смерть чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Вказані події зареєстровані в ЄО Звягельського РВП, відомості внесені до ЄРДР.

"Також попередньо встановлено, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги. Виходячи з ситуації, яка склалася, можна припустити, що певні особи паразитують на суспільно чутливій темі, намагаючись зірвати заходи мобілізації, та маніпулюють громадською думкою", - заявили в ТЦК.

Доповнення

У Житомирській області військовозобов'язаний помер у лікарні від травм, отриманих під час епілептичного нападу, який стався вранці наступного дня після того, як його доправляли до ТЦК для проходження ВЛК.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовозобов’язаного, який помер внаслідок епілептичного нападу на наступний день після відвідування РТЦК та СП Житомирської області.