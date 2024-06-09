Смерть мужчины после эпилептических припадков после посещения ТЦК на Житомирщине: сообщили новые подробности
Киев • УНН
Военнообязанный мужчина скончался в больнице Житомирской области от травм, полученных во время эпилептического приступа после посещения Звягельского РТЦК и СП.
Из-за смерти военнообязанного на Житомирщине, который умер через несколько дней после посещения Звягельского РТЦК и СП, в учреждении назначили служебное расследование, где предварительно выяснено, что мужчина получил травмы при падении во время эпилептических припадков и оказания домедицинской помощи. Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, передает УНН.
В соответствии с приказом начальника Житомирского отца и СП назначено служебное расследование по событию, произошедшему в городе Барановка Житомирской области
Сообщается, что в ходе выяснения обстоятельств дополнительно стало известно, что 28 мая военнообязанного Сергея К. с признаками алкогольного опьянения доставили во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии.
В связи с состоянием прибывшего принято решение отправить указанного гражданина домой. Однако он выразил просьбу остаться в расположении роты охраны, потому что проживает сам и учитывая плохое самочувствие вследствие употребления алкоголя. Через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил родственникам, сообщил о своих намерениях и подтвердил, что противозаконные действия к нему не применялись
В ТЦК отмечается, что утром 29 мая у Сергея К. случился первый эпилептический приступ, во время которого он упал на кафельный пол спиной, ударился головой.
"Ему была оказана домедицинская помощь, вызвали "скорую". Вскоре произошел второй эпилептический припадок. Врачи скорой оказали квалифицированную помощь и госпитализировали военнообязанного. После четырех дней, проведенных в больнице, 02.06.2024 г. по линии правоохранительных органов поступило сообщение о смерти мужчины", - говорится в сообщении.
Указанные события зарегистрированы в ЕО Звягельского РВП, сведения внесены в ЕРДР.
"Также предварительно установлено, что травмы военнообязанный получил при падении во время эпилептических приступов и оказания домедицинской помощи. Исходя из сложившейся ситуации, можно предположить, что определенные лица паразитируют на общественно чувствительной теме, пытаясь сорвать меры мобилизации, и манипулируют общественным мнением", - заявили в ТЦК.
Дополнение
В Житомирской области военнообязанный скончался в больнице от травм, полученных во время эпилептического приступа, который произошел утром следующего дня после того, как его доставляли в ТЦК для прохождения ВЛК.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти военнообязанного, который умер в результате эпилептического нападения на следующий день после посещения РТЦК и СП Житомирской области.
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