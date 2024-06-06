Смерть чоловіка від епілептичного нападу після відвідування ТЦК на Житомирщині: правоохоронці відкрили провадження
Київ • УНН
Чоловік помер від епілептичного нападу на наступний день після відвідин РТЦК та СП Житомирської області, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом його смерті.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовозобов’язаного, який помер внаслідок епілептичного нападу на наступний день після відвідування РТЦК та СП Житомирської області. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у четвер, 6 червня, передає УНН.
Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смерті військовозобов’язаного. До ЄРДР внесено відомості із попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 КК України
Варто зазначити, що відповідальність у ч. 1 ст. 115 КК України встановлюється за вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.
В ОГП розповіли, що чоловіка доставили до РТЦК та СП Житомирської області для проходження ВЛК. За попередньою інформацією, там у нього стався епілептичний напад. Чоловіка каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімації.
2 червня у лікувальному закладі лікарі констатували його смерть.
Наразі встановлюються всі обставини події, додали у прокуратурі.
Досудове розслідування здійснюється Звягельським РВП ГУНП в Житомирській області.
На Житомирщині чоловік помер після епілептичного нападу, який стався наступного дня після його доправки до ТЦК: у центрі комплектування відреагували05.06.24, 13:37 • 20921 перегляд