Смерть мужчины от эпилептического припадка после посещения ТЦК на Житомирщине: правоохранители открыли производство

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти военнообязанного, который умер в результате эпилептического нападения на следующий день после посещения РТЦК и СП Житомирской области. Об этом сообщили в офисе Генпрокурора в четверг, 6 июня, передает УНН.

Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти военнообязанного. В ЕРДР внесены сведения с предварительной правовой квалификацией-ч. 1 ст. 115 УК Украины - говорится в сообщении офиса Генпрокурора.

Стоит отметить, что ответственность в ч. 1 ст. 115 УК Украины устанавливается за убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку.

В ОГП рассказали, что мужчину доставили в РТЦК и СП Житомирской области для прохождения ВЛК. По предварительной информации, там у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в реанимацию.

2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществляется Звягельским РВП ГУНП в Житомирской области.

В Житомирской области мужчина умер после эпилептического приступа, который произошел на следующий день после его доправки в ТЦК: в центре комплектования отреагировали