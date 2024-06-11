В Одессе произошла стычка между сотрудниками местного ТЦК и работниками "скорой помощи". Военные не хотели выпускать из здания военкомата фельдшеров, прибывших туда на вызов. Об этом пишут местные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

В сети местные говорят, что водитель "скорой" пошел в ТЦК обновить данные, согласно законодательству. Когда мужчину отказались выпускать из центра комплектации - ему стало плохо, и в ТЦК вызвали бригаду медиков.

А впрочем, как пишут местные СМИ, врачей, которые хотели госпитализировать мужчину, тоже отказались выпускать из помещения ТЦК. В сети также появилось видео, как медики собрались на акцию протеста у здания Киевского РТЦК и СП г. Одесса. Словесная перепалка между военными и медиками постепенно превратилась в драку.

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На многих видео видно как работники "скорой" дерутся с мужчинами в военной форме. Также можно заметить, как мужчина брызнул в лицо медика из баллончика.

По сообщению местных СМИ работники ТЦК в конце концов выпустили медиков и водителя "скорой", после акции протеста, которую устроили фельдшеры.

Позиция ТЦК

На фоне резонанса, который поднялся в СМИ в областном ТЦК и СП Одесской области попросили не распространять дезинформацию.

Сейчас активно распространяется информация о ситуации вокруг нарушения общественного порядка на прилегающей территории Киевского РТЦК и СП г. Одесса. сообщаем средствам массовой информации и населению о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий - говорится в заявлении ТЦК.

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Также там заверили, что подробная информация об обстоятельствах происшествия будет доказана дополнительно в ближайшее время.

Напомним

В Киеве мужчина по требованию ТЦК предоставить для проверки военно-учетные документы ударил одного из военнослужащих. Нападавшего задержала полиция, которая впоследствии выяснила, что мужчина - бывший военный, самовольно покинувший часть весной прошлого года.