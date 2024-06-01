В ТЦК прокомментировали "задержание" парня с пороками сердца и олигофренией в Одессе

Одесский областной ТЦК и СП отреагировал на видео, в которых сообщается о "задержании" представителями ТЦК парня с якобы пороками сердца и олигофренией в Одессе, заявив, что парень прошел военно-врачебную комиссию и был определен годным к прохождению службы, передает УНН.

В последнее время в интернете активно распространяются видео, в которых рассказывается об инциденте, произошедшем 30 мая. По словам автора, военнослужащие Киевского РТЦК и СП города Одесса задержали парня с пороками сердца и олигофренией и доставили его в сборный пункт. Там он прошел военно-врачебную комиссию всего за полчаса и был признан годным к военной службе в Вооруженных Силах Украины - сообщили в ТЦК.

В ответ на эти сообщения в ТЦК отметили следующее:

"Военно-врачебная комиссия: граждане с диагнозом "олигофрения" действительно могут быть признаны годными к военной службе в тыловых частях обеспечения. Это подтверждается действующими нормативными актами, в частности, приказом Министерства обороны № 262 от 27.04.2024".

В ТЦК отметили, что в этом случае важно учесть, что никаких медицинских документов, подтверждающих диагноз парня, не было предоставлено ни представителям киевского РТЦК и СП города Одесса, ни членам военно-врачебной комиссии.

Процедура комиссии: парень прошел военно-врачебную комиссию согласно установленному порядку и был определен годным к прохождению службы. Все процедуры происходили в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок прохождения медицинских осмотров во время мобилизации - утверждают в ТЦК.

Кроме того, в ТЦК напомнили, что в Украине действует военное положение, налагающее определенные ограничения и обязательства на граждан.

В частности, каждый должен постоянно иметь с собой военно-учетные документы, удостоверяющие наличие болезней или других причин, которые могут быть основанием для освобождения от мобилизации. Отсутствие таких документов может привести к недоразумениям и непредсказуемым ситуациям.Следовательно, в этом конкретном случае действия военнослужащих были в пределах правового поля, а сама процедура проведения медицинского осмотра соответствовала установленным требованиям - говорится в сообщении.

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В Telegram-каналах распространили видео на котором рассказывается, что ТЦК Киевского района в Одессе забрал якобы больного парня олигофренией с явными визуальными симптомами.

Автор утверждает, что комиссия за 30 минут признала его пригодным.

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Олигофрения-это форма умственного и психического недоразвития, которая возникает в результате поражения ЦНС (в первую очередь коры головного мозга) в пренатальный (внутриутробный), натальный (во время родов) или постнатальный (на самом раннем этапе жизненного развития) периоды.