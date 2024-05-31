ТЦК задержал 23-летнего водителя грузовика, который вез чувствительные к условиям хранения лекарства: в Закарпатском ТЦК отреагировали

Сотрудники Мукачевского ТЦК остановили грузовик с лекарствами, которые имеют чувствительные условия хранения и начали проверку 23-летнего водителя, который не подлежит мобилизации. В Закарпатском ОТЦЫ и СП, комментируя этот инцидент заявили, что водитель не имел при себе военно-учетных документов, поэтому был доставлен в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Ему была выписана повестка, передает УНН.

Относительно инцидента с 23-летним водителем грузовика. Сообщаем, что 29 мая 2024 года на блокпосту в районе н. п. Нижние Ворота был остановлен грузовик, за рулем которого был гражданин, не имевший при себе военно-учетных документов, - - говорится в сообщении.

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В ОТЦЫ отметили, что согласно действующему законодательству мужчины от 18 до 60 лет должны при себе иметь военно-учетные документы.

Совместной группой оповещения, которая состоит из представителей Национальной полиции и территориальных центра комплектования и социальной поддержки, гражданин был доставлен в Мукачевский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Проверив факты, ему была выписана повестка по месту жительства. Не впервые мы вынуждены напомнить логистическим компаниям и автоперевозчикам ответственнее относиться к военному учету своих работников, - заявили в ОТЦК.

Контекст

Общественный деятель, правозащитник Дмитрий Шерембей сообщал, что сотрудники Мукачевского ТЦК остановили фуру с лекарствами и начали проверку 23-летнего водителя.

23 - летний водитель сообщил, что везет лекарства и важную деталь-при транспортировке должна быть сохранена холодовая цепь для того, чтобы препараты не испортились.

То есть, ради незаконной мобилизации 23 летнего водителя, была сорвана поставка жизненно важных лекарств для людей с ВИЧ, - написал Шерембей в Facebook.

По его словам, в результате действия сотрудников Мукачевского РТЦК и СП привели к якобы срыву поставки препаратов в Тернополь и Ивано-Франковск, ведь 29 мая груз лекарств не доехал до места назначения.

Персонал ТЦК проигнорировал не только возраст мужчины, который согласно законам не является призывным, но и тот факт, что при остановке работы рефрижератора, или при полном использовании топлива, лекарства могут испортиться, - подчеркнул Шерембей.

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