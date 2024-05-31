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ТЦК затримав 23-річного водія вантажівки, який віз чутливі до умов зберігання ліки: в Закарпатському ТЦК відреагували

ТЦК затримав 23-річного водія вантажівки, який віз чутливі до умов зберігання ліки: в Закарпатському ТЦК відреагували

Київ • УНН

 • 32489 перегляди

23-річний водій вантажівки, який віз чутливі до умов зберігання ліки, був затриманий на контрольно-пропускному пункті на Закарпатті, що могло призвести до зриву поставок життєво важливих препаратів.

Співробітники Мукачівського ТЦК зупинили вантажівку з ліками, які мають чутливі умови зберігання й почали перевірку 23-річного водія, який не підлягає мобілізації. В Закарпатському ОТЦК та СП, коментуючи цей інцидент заявили, що водій не мав при собі військово-облікових документів, тому був доставлений до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Йому була виписана повістка, передає УНН.

Щодо інциденту з 23-річним водієм вантажівки. Повідомляємо, що 29 травня 2024 року на блокпосту в районі н.п. Нижні Ворота була зупинена вантажівка, за кермом якої був громадянин, який не мав при собі військово-облікових документів,

- йдеться в повідомлені.

Представник Асоціації перевізників про ситуацію із бронюванням далекобійників: велика частина перевезень не здійснюється, водії очікують реакцію уряду21.05.24, 14:39 • 117769 переглядiв

В ОТЦК зазначили, що згідно з чинним законодавством чоловіки від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-облікові документи.

Спільною групою оповіщення, яка складається з представників національної поліції та територіальних центру комплектування та соціальної підтримки, громадянин був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання. Не вперше ми вимушені нагадати логістичним компаніям та автоперевізникам відповідальніше ставитися до військового обліку своїх працівників,

- заявили в ОТЦК.

Контекст

Громадський діяч, правозахисник Дмитро Шерембей повідомляв, що співробітники Мукачівського ТЦК зупинили фуру з ліками і почали перевірку 23-річного водія.

23-річний водій повідомив, що везе ліки й важливу деталь - при транспортуванні має бути збережено холодовий ланцюг для того, щоб препарати не зіпсувались.

Тобто, заради незаконної мобілізації 23 річного водія, була зірвана поставка життєво важливих ліків для людей з ВІЛ,

- написав Шерембей у Facebook.

За його словами, в результаті дії співробітників Мукачівського РТЦК та СП призвели до нібито зриву поставки препаратів до Тернополя та Івано-Франківська, адже 29 травня вантаж ліків не доїхав до місця призначення.

Персонал ТЦК проігнорував не тільки вік чоловіка, який згідно з законами не є призовним, але і той факт, що при зупинці роботи рефрижератора, або при повному використанні палива, ліки можуть зіпсуватись,

- наголосив Шерембей.

Юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Втім це не мобілізація - Сухопутні війська ЗСУ28.05.24, 17:28 • 18592 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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