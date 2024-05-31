ТЦК затримав 23-річного водія вантажівки, який віз чутливі до умов зберігання ліки: в Закарпатському ТЦК відреагували
Київ • УНН
23-річний водій вантажівки, який віз чутливі до умов зберігання ліки, був затриманий на контрольно-пропускному пункті на Закарпатті, що могло призвести до зриву поставок життєво важливих препаратів.
Співробітники Мукачівського ТЦК зупинили вантажівку з ліками, які мають чутливі умови зберігання й почали перевірку 23-річного водія, який не підлягає мобілізації. В Закарпатському ОТЦК та СП, коментуючи цей інцидент заявили, що водій не мав при собі військово-облікових документів, тому був доставлений до РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Йому була виписана повістка, передає УНН.
Щодо інциденту з 23-річним водієм вантажівки. Повідомляємо, що 29 травня 2024 року на блокпосту в районі н.п. Нижні Ворота була зупинена вантажівка, за кермом якої був громадянин, який не мав при собі військово-облікових документів,
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В ОТЦК зазначили, що згідно з чинним законодавством чоловіки від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-облікові документи.
Спільною групою оповіщення, яка складається з представників національної поліції та територіальних центру комплектування та соціальної підтримки, громадянин був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання. Не вперше ми вимушені нагадати логістичним компаніям та автоперевізникам відповідальніше ставитися до військового обліку своїх працівників,
Контекст
Громадський діяч, правозахисник Дмитро Шерембей повідомляв, що співробітники Мукачівського ТЦК зупинили фуру з ліками і почали перевірку 23-річного водія.
23-річний водій повідомив, що везе ліки й важливу деталь - при транспортуванні має бути збережено холодовий ланцюг для того, щоб препарати не зіпсувались.
Тобто, заради незаконної мобілізації 23 річного водія, була зірвана поставка життєво важливих ліків для людей з ВІЛ,
За його словами, в результаті дії співробітників Мукачівського РТЦК та СП призвели до нібито зриву поставки препаратів до Тернополя та Івано-Франківська, адже 29 травня вантаж ліків не доїхав до місця призначення.
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