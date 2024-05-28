Юнакам, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки. Втім це не мобілізація - Сухопутні війська ЗСУ
Київ • УНН
Юнакам віком від 17 років, які не стали на військовий облік, будуть надсилати повістки, але це не має нічого спільного з мобілізацією.
Чоловікам 17 років, які не стали на військовий облік призовників, надсилатимуть повістки. Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
Розʼяснення щодо взяття громадян України на військовий облік призовників. Відповідно до статті 14 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" щороку протягом січня - березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років
Повідомляється, що взяття громадян України на військовий облік призовників здійснюється у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.
"Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України", - зазначається в повідомленні.
В Сухопутніх військах зазначають, що юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.
"Постановка на військовий облік не має відношення до мобілізаційних заходів, які тривають", - інформують Сухопутні війська.
Доповнення
18 травня, набрав чинності закон про посилення мобілізації, який, зокрема, надає військовозобов’язаним право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану.
Застосунок Резерв+ не несе безпекових ризиків для особистих даних українців – Міноборони20.05.24, 16:59 • 18202 перегляди