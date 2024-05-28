Юношам, которые не стали на воинский учет, будут присылать повестки. Впрочем это не мобилизация - Сухопутные войска ВСУ

Мужчинам 17 лет, которые не стали на воинский учет призывников, будут присылать повестки. Постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

Разъяснения относительно постановки граждан Украины на воинский учет призывников. В соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января - марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет - говорится в сообщении.

Сообщается, что взятие граждан Украины на воинский учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

"Для постановки на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины", - отмечается в сообщении.

В Сухопутных войсках отмечают, что юноши, которые по определенным причинам не стали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет.

"Постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются", - информируют Сухопутные войска.

Дополнение

18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации, который, в частности, предоставляет военнообязанным право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения.

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