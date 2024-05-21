Представник Асоціації перевізників про ситуацію із бронюванням далекобійників: велика частина перевезень не здійснюється, водії очікують реакцію уряду

Днями, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач написав звернення до Міністерства економіки, зі списком всіх професій в частині транспорту, і загалом по міністерству відновлення, які мають підлягати бронюванню. Проте, досі не зрозуміла доля цього звернення, що викликає занепокоєння серед професійних спільнот. Асоціація міжнародних автоперевізників також звернулася до уряду з проханням про бронювання водіїв, але відповіді наразі не отримала. Віцепрезидент АсМАП Юрій Балін у коментарі УНН розповів про цю ситуацію, зокрема щодо випадків затримання та мобілізації водіїв вантажівок під час рейсів, а також співпраці з Закарпатською обласною державною адміністрацією у вирішенні цих питань.

На жаль долю цього звернення ми не знаємо, але зміни до постанови, які відбуваються зараз, у цей лист не враховано. Мінінфраструктури врахували наші три останні пропозиції, але що далі буде з листом чекаємо на інформацію пана Деркача (заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури - ред.) сказав Балін.

Щодо звернення Асоціації міжнародних автоперевізників до уряду, з приводу бронювання водіїв також відповіді немає.

Ми відповідь поки не отримали, воно пішло десь до виконавців, які будуть цим займатись. Те що звернення отримало певний рух - це факт, але офіційної відповіді поки немає - розповів Балін.

Також він розповів, як вирішилась проблема із затриманням та мобілізації водіїв вантажівок під час рейсів із Закарпатською обласною державною адміністрацією.

Наскільки я знаю, станом на сьогодні у нас було одне таке звернення, яке надійшло вчора. Водія зняли на "Нижніх Воротах" і він їде в ТЦК. Якщо він дійсно щось порушив, то має сплатити штраф. Зараз механізм працює так, і мені здається, що він більш-менш правильний - додав він.

За його словами, від початку дії нового закону про мобілізацію, з 18 травня вже було кілька випадків із затримання водіїв.

До прикладу, вчора прикордонники не випустили водія, приїхали представники ТЦК і забрали. Він отримав протокол, сплатив та поїхав додому за місцем реєстрації з повісткою в руках. Масової ситуації немає, але якщо ми подивимось у електронну чергу, то в бік Польщі взагалі ніхто їхати не хоче - розповідає Балін.

Він каже, що зараз велика частина перевезень не здійснюється, адже водії дивляться на скільки буде толерантним ставлення з боку ТЦК до них.

Я сьогодні розмовляв з Чернівцями, принаймні на сьогодні, ситуація більш-менш толерантна. Ніхто нікого не знімає із завантажених машин і все відбувається в межах того, про що ми говорили так воно і працює - додав віцепрезидент АсМАП.

Нагадаємо

Багато водіїв вантажівок відмовляються від поїздок за кордон через страх і невизначеність на контрольно-пропускних пунктах і кордонах, деякі з них залишають завантажені вантажівки і не повертаються, що змушує компанії тимчасово призупиняти діяльність в очікуванні реакції уряду на вплив нових законів.

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