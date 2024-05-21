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Представник Асоціації перевізників про ситуацію із бронюванням далекобійників: велика частина перевезень не здійснюється, водії очікують реакцію уряду

Представник Асоціації перевізників про ситуацію із бронюванням далекобійників: велика частина перевезень не здійснюється, водії очікують реакцію уряду

Київ • УНН

 • 117771 перегляди

Більшість перевезень не здійснюються через побоювання, що водіїв вантажівок можуть затримати або мобілізувати на пунктах пропуску та кордонах відповідно до нового закону про мобілізацію, що змушує компанії тимчасово призупинити роботу в очікуванні реакції уряду.

Днями, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач написав звернення до Міністерства економіки, зі списком всіх професій в частині транспорту, і загалом по міністерству відновлення, які мають підлягати бронюванню. Проте, досі не зрозуміла доля цього звернення, що викликає занепокоєння серед професійних спільнот. Асоціація міжнародних автоперевізників також звернулася до уряду з проханням про бронювання водіїв, але відповіді наразі не отримала. Віцепрезидент АсМАП Юрій Балін у коментарі УНН розповів про цю ситуацію, зокрема щодо випадків затримання та мобілізації водіїв вантажівок під час рейсів, а також співпраці з Закарпатською обласною державною адміністрацією у вирішенні цих питань.

На жаль долю цього звернення ми не знаємо, але зміни до постанови, які відбуваються зараз, у цей лист не враховано. Мінінфраструктури врахували наші три останні пропозиції, але що далі буде з листом чекаємо на інформацію пана Деркача (заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури - ред.)

сказав Балін.

Щодо звернення Асоціації міжнародних автоперевізників до уряду, з приводу бронювання водіїв також відповіді немає.

Ми відповідь поки не отримали, воно пішло десь до виконавців, які будуть цим займатись. Те що звернення отримало певний рух - це факт, але офіційної відповіді поки немає

- розповів Балін.

Також він розповів, як вирішилась проблема із затриманням та мобілізації водіїв вантажівок під час рейсів із Закарпатською обласною державною адміністрацією.

Наскільки я знаю, станом на сьогодні у нас було одне таке звернення, яке надійшло вчора. Водія зняли на "Нижніх Воротах" і він їде в ТЦК. Якщо він дійсно щось порушив, то має сплатити штраф. Зараз механізм працює так, і мені здається, що він більш-менш правильний

- додав він.

За його словами, від початку дії нового закону про мобілізацію, з 18 травня вже було кілька випадків із затримання водіїв.

До прикладу, вчора прикордонники не випустили водія, приїхали представники ТЦК і забрали. Він отримав протокол, сплатив та поїхав додому за місцем реєстрації з повісткою в руках. Масової ситуації немає, але якщо ми подивимось у електронну чергу, то в бік Польщі взагалі ніхто їхати не хоче

- розповідає Балін.

Він каже, що зараз велика частина перевезень не здійснюється, адже водії дивляться на скільки буде толерантним ставлення з боку ТЦК до них.

Я сьогодні розмовляв з Чернівцями, принаймні на сьогодні, ситуація більш-менш толерантна. Ніхто нікого не знімає із завантажених машин і все відбувається в межах того, про що ми говорили так воно і працює

- додав віцепрезидент АсМАП.

Нагадаємо

Багато водіїв вантажівок відмовляються від поїздок за кордон через страх і невизначеність на контрольно-пропускних пунктах і кордонах, деякі з них залишають завантажені вантажівки і не повертаються, що змушує компанії тимчасово призупиняти діяльність в очікуванні реакції уряду на вплив нових законів.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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