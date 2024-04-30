Віцепрезидент АсМАП про затримання та мобілізацію водіїв вантажівок: працюємо над вирішенням питання з ОВА

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін повідомив, що Асоціація наразі працює над вирішенням питання щодо затримання та мобілізації водіїв вантажівок прямо на рейсах із Закарпатською обласною державною адміністрацією. Про це він розповів журналісту УНН.

"Ми звернулися до ОВА і працюємо над цим. Вони нас начебто підтримують", - сказав Балін.

Контекст

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України заявила про випадки затримання працівниками відділів РТЦК водіїв вантажних автомобілів прямо на рейсах з їх подальшою мобілізацією на посту ДАІ "Нижні Ворота" Закарпатської області. Майно т/з, вантаж залишають в небезпеці і без нагляду. Асоціація звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Голови Закарпатської обласної Державної адміністрації Віктора Микити для вирішення цієї проблеми.

"Працівники РТЦК на посту ДАІ "Нижні Ворота" Закарпатської області 24.04.2024 зранку незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доставили до приміщення відповідного відділу РТЦК де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин. Майно т/з, вантаж залишено в небезпеці і без нагляду", - розповіли в Асоціації.

Також повідомляється, що за аналогічних обставин 24 квітня 2024 року працівниками Першого відділу Мукачівського РТЦК поруч з постом ДАІ "Нижні Ворота" незаконно затримано та позбавлено волі водія ТОВ ШАЛЬ Лісовського Андрія Вадимовича, 18.05.1983 року народження, та всупереч волі останнього в той же день мобілізовано до однієї з військових частин в Чернігівській області і відвезено у невідомому напрямку.

У Закарпатському ОТЦК та СП коментуючи заяву про затримання та мобілізацію водіїв міжнародних перевезень, заявили, що на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані. Тому військовозобов’язаним пропонують проїхати в ТЦК та СП для уточнення даних.

Закон про мобілізацію офіційно опубліковано: коли він набуде чинності