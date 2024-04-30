Віцепрезидент АсМАП про затримання та мобілізацію водіїв вантажівок: працюємо над вирішенням питання з ОВА

ukenru
19:41 • 35667 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 84622 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 110161 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 112501 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 225999 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154459 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145091 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131901 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121577 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112812 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
69 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 147390 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123078 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128865 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 133394 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 109121 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 225990 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 383322 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439199 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447683 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357199 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 110156 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128865 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 123078 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97935 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107415 перегляди
Актуальне
Віцепрезидент АсМАП про затримання та мобілізацію водіїв вантажівок: працюємо над вирішенням питання з ОВА

Віцепрезидент АсМАП про затримання та мобілізацію водіїв вантажівок: працюємо над вирішенням питання з ОВА

Київ • УНН

 • 128801 перегляди

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України працює над вирішенням питання затримання водіїв вантажівок прямо на рейсах працівниками відділів РТЦК в Закарпатській області

Віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін повідомив, що Асоціація наразі працює над вирішенням питання щодо затримання та мобілізації водіїв вантажівок прямо на рейсах із Закарпатською обласною державною адміністрацією. Про це він розповів журналісту УНН.

"Ми звернулися до ОВА і працюємо над цим. Вони нас начебто підтримують", - сказав Балін.

Контекст

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України заявила про випадки затримання працівниками відділів РТЦК водіїв вантажних автомобілів прямо на рейсах з їх подальшою мобілізацією на посту ДАІ "Нижні Ворота" Закарпатської області. Майно т/з, вантаж залишають в небезпеці і без нагляду. Асоціація звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Голови Закарпатської обласної Державної адміністрації Віктора Микити для вирішення цієї проблеми.

"Працівники РТЦК на посту ДАІ "Нижні Ворота" Закарпатської області 24.04.2024 зранку незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України, примусово доставили до приміщення відповідного відділу РТЦК де швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин. Майно т/з, вантаж залишено в небезпеці і без нагляду", - розповіли в Асоціації.

Також повідомляється, що за аналогічних обставин 24 квітня 2024 року працівниками Першого відділу Мукачівського РТЦК поруч з постом ДАІ "Нижні Ворота" незаконно затримано та позбавлено волі водія ТОВ ШАЛЬ Лісовського Андрія Вадимовича, 18.05.1983 року народження, та всупереч волі останнього в той же день мобілізовано до однієї з військових частин в Чернігівській області і відвезено у невідомому напрямку.

У Закарпатському ОТЦК та СП коментуючи заяву про затримання та мобілізацію водіїв міжнародних перевезень, заявили, що на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані. Тому військовозобов’язаним пропонують проїхати в ТЦК та СП для уточнення даних.

Закон про мобілізацію офіційно опубліковано: коли він набуде чинності 17.04.24, 09:59 • 29512 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63