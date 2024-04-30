Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что Ассоциация сейчас работает над решением вопроса о задержании и мобилизации водителей грузовиков прямо на рейсах с Закарпатской областной государственной администрацией. Об этом он рассказал журналисту УНН.

«Мы обратились к ОВА и работаем над этим. Они нас вроде бы поддерживают", - сказал Балин.

Контекст

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины заявила о случаях задержания работниками отделов РТЦК водителей грузовых автомобилей прямо на рейсах с их последующей мобилизацией на посту ГАИ "Нижние Ворота" Закарпатской области. Имущество т/с, груз оставляют в опасности и без присмотра. Ассоциация обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Председателю Закарпатской областной Государственной администрации Виктору Миките для решения этой проблемы.

"Работники РТЦК на посту ГАИ "Нижние Ворота" Закарпатской области 24.04.2024 утром незаконно задержали водителей нескольких грузовиков, которые осуществляли транзитную перевозку товаров из Европы в Украину, принудительно доставили в помещение соответствующего отдела РТЦК где быстро мобилизовали и направили для прохождения военной службы в воинские части. Имущество т/с, груз оставлено в опасности и без присмотра", - рассказали в Ассоциации.

Также сообщается, что при аналогичных обстоятельствах 24 апреля 2024 года работниками Первого отдела Мукачевского РТЦК рядом с постом ГАИ "Нижние Ворота" незаконно задержан и лишен свободы водитель ООО ШАЛЬ Лисовский Андрей Вадимович, 18.05.1983 года рождения, и вопреки воле последнего в тот же день мобилизован в одну из воинских частей в Черниговской области и отвезено в неизвестном направлении.

В Закарпатском ОТЦК и СП комментируя заявление о задержании и мобилизации водителей международных перевозок, заявили, что на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные. Поэтому военнообязанным предлагают проехать в ТЦК и СП для уточнения данных.

Закон о мобилизации официально опубликован: когда он вступит в силу