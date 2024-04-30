АсМАП заявила про затримання та мобілізацію водіїв вантажівок: в ТЦК відреагували
Київ • УНН
У Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, що водії вантажівок також підлягають мобілізації, як і інші громадяни, але їхні документи не завжди ретельно перевіряють на блокпостах, тому їх можуть попросити з'явитися до ТЦК для уточнення військово-облікових данних.
У Закарпатському ОТЦК та СП коментуючи заяву про затримання та мобілізацію водіїв міжнародних перевезень, заявили, що на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані. Тому військовозобов’язаним пропонують проїхати в ТЦК та СП для уточнення даних, передає УНН.
"Водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші", - наголосили в ОТЦК та СП.
В Закарпатському ОТЦК та СП заявили, що під час огляду документів на контрольно-пропускних пунктах не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані, це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів.
В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів
В Закарпатському ОТЦК та СП зазначили, що якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, що передбачені в статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання.
"Також наголошуємо, що система "Шлях" немає нічого спільного з військовим обліком", - заявили в Закарпатському ОТЦК та СП.
Контекст
Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України заявила про випадки затримання працівниками відділів РТЦК водіїв вантажних автомобілів з їх подальшою мобілізацією посту ДАІ "Нижні Ворота" Закарпатської області. Майно т/з, вантаж залишено в небезпеці і без нагляду. Асоціація звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Голови Закарпатської обласної Державної адміністрації Віктора Микити для вирішення цієї проблеми.
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