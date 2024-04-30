АсМАП заявила о задержании и мобилизации водителей грузовиков: в ТЦК отреагировали

В Закарпатском ОТЦК и СП комментируя заявление о задержании и мобилизации водителей международных перевозок, заявили, что на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные. Поэтому военнообязанным предлагают проехать в ТЦК и СП для уточнения данных, передает УНН.

"Водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины как и другие", - отметили в ОТЦК и СП.

В Закарпатском ОТЦК и СП заявили, что при осмотре документов на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные, это связано с тем, что граждане заблаговременно не позаботились о наличии при себе военно-учетных документов.

В таких случаях военнообязанным предлагают проехать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения данных. В то же время отмечаем, что грузовик остается под наблюдением представителей правоохранительных органов - говорится в сообщении.

В Закарпатском ОТЦК и СП отметили, что если гражданин считает, что он не подлежит мобилизации, то ему нужно иметь при себе соответствующие военно-учетные документы с отметками, подтверждающими его законные права на отсрочку, предусмотренные в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", или с отметкой о снятии с воинского учета. Или документ о надлежащим образом оформленном бронировании.

"Также подчеркиваем, что система "Шлях" не имеет ничего общего с военным учетом", - заявили в Закарпатском ОТЦК и СП.

Контекст

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины заявила о случаях задержания работниками отделов РТЦК водителей грузовых автомобилей с их последующей мобилизацией посту ГАИ "Нижние Ворота" Закарпатской области. Имущество т/с, груз оставлено в опасности и без присмотра. Ассоциация обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Председателю Закарпатской областной Государственной администрации Виктору Миките для решения этой проблемы.

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