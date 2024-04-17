Закон о мобилизации официально опубликован: когда он вступит в силу

Закон о мобилизации опубликован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 17 апреля, он заработает через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования, передает УНН.

Детали

Как указывается в газете, закон об усилении мобилизации был опубликован сегодня, 17 апреля, и вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования. Таким образом, новый закон заработает с 18 мая.

Напомним

11 апреля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации, который вводит различные положения, в том числе обязательство лиц с инвалидностью после 24 февраля 2022 года пройти повторный медицинский осмотр, ограничения на управление автомобилем для тех, кто уклоняется от военной службы, а также необходимость иметь при себе военно-учетные документы.

16 апреля Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.