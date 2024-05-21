Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

На днях, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач написал обращение в Министерство экономики, со списком всех профессий в части транспорта, и в целом по министерству восстановления, которые должны подлежать бронированию. Однако, до сих пор не понятна судьба этого обращения, что вызывает беспокойство среди профессиональных сообществ. Ассоциация международных автоперевозчиков также обратилась к правительству с просьбой о бронировании водителей, но ответа пока не получила. Вице-президент АсМАП Юрий Балин в комментарии УНН рассказал об этой ситуации, в частности о случаях задержания и мобилизации водителей грузовиков во время рейсов, а также сотрудничества с Закарпатской областной государственной администрацией в решении этих вопросов.

К сожалению судьбу этого обращения мы не знаем, но изменения в постановление, которые происходят сейчас, в это письмо не учтены. Мининфраструктуры учли наши три последних предложения, но что дальше будет с письмом ждем информацию господина Деркача (заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры - ред.) сказал Балин.

Относительно обращения Ассоциации международных автоперевозчиков к правительству, по поводу бронирования водителей также ответа нет.

Мы ответ пока не получили, оно ушло где-то к исполнителям, которые будут этим заниматься. То что обращение получило определенное движение - это факт, но официального ответа пока нет - рассказал Балин.

Также он рассказал, как решилась проблема с задержанием и мобилизацией водителей грузовиков во время рейсов с Закарпатской областной государственной администрацией.

Насколько я знаю, по состоянию на сегодня у нас было одно такое обращение, которое поступило вчера. Водителя сняли на "Нижних Воротах" и он едет в ТЦК. Если он действительно что-то нарушил, то должен оплатить штраф. Сейчас механизм работает так, и мне кажется, что он более-менее правильный - добавил он.

По его словам, с начала действия нового закона о мобилизации, с 18 мая уже было несколько случаев по задержанию водителей.

К примеру, вчера пограничники не выпустили водителя, приехали представители ТЦК и забрали. Он получил протокол, оплатил и поехал домой по месту регистрации с повесткой в руках. Массовой ситуации нет, но если мы посмотрим в электронную очередь, то в сторону Польши вообще никто ехать не хочет - рассказывает Балин.

Он говорит, что сейчас большая часть перевозок не осуществляется, ведь водители смотрят на сколько будет толерантным отношение со стороны ТЦК к ним.

Я сегодня разговаривал с Черновцами, по крайней мере на сегодня, ситуация более-менее толерантная. Никто никого не снимает с загруженных машин и все происходит в пределах того, о чем мы говорили так оно и работает - добавил вице-президент АсМАП.

Напомним

Многие водители грузовиков отказываются от поездок за границу из-за страха и неопределенности на контрольно-пропускных пунктах и границах, некоторые из них оставляют загруженные грузовики и не возвращаются, что вынуждает компании временно приостанавливать деятельность в ожидании реакции правительства на влияние новых законов.

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