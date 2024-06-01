В ТЦК прокоментували “затримання” хлопця з вадами серця та олігофренією в Одесі

Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на відео, в яких повідомляється про "затримання" представниками ТЦК хлопця з нібито вадами серця та олігофренією в Одесі, заявивши, що хлопець пройшов військово-лікарську комісію і був визначений придатним до проходження служби, передає УНН.

Останнім часом в інтернеті активно поширюються відео, в яких розповідається про інцидент, що стався 30 травня. За словами авторки, військовослужбовці Київського РТЦК та СП міста Одеса затримали хлопця з вадами серця та олігофренією і доставили його до збірного пункту. Там він пройшов військово-лікарську комісію всього за пів години та був визнаний придатним до військової служби в Збройних Силах України