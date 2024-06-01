В ТЦК прокоментували “затримання” хлопця з вадами серця та олігофренією в Одесі
Київ • УНН
В ТЦК зауважили, що в цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії.
Одеський обласний ТЦК та СП відреагував на відео, в яких повідомляється про "затримання" представниками ТЦК хлопця з нібито вадами серця та олігофренією в Одесі, заявивши, що хлопець пройшов військово-лікарську комісію і був визначений придатним до проходження служби, передає УНН.
Останнім часом в інтернеті активно поширюються відео, в яких розповідається про інцидент, що стався 30 травня. За словами авторки, військовослужбовці Київського РТЦК та СП міста Одеса затримали хлопця з вадами серця та олігофренією і доставили його до збірного пункту. Там він пройшов військово-лікарську комісію всього за пів години та був визнаний придатним до військової служби в Збройних Силах України
У відповідь на ці повідомлення в ТЦК зазначили наступне:
"Військово-лікарська комісія: Громадяни з діагнозом "олігофренія легкі ступені" дійсно можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення. Це підтверджується чинними нормативними актами, зокрема, Наказом Міністерства оборони № 262 від 27.04.2024".
В ТЦК зауважили, що в цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії.
Процедура комісії: Хлопець пройшов військово-лікарську комісію згідно з установленим порядком і був визначений придатним до проходження служби. Усі процедури відбувалися відповідно до законодавства, яке регламентує порядок проходження медичних оглядів під час мобілізації
Окрім того, в ТЦК нагадали, що в Україні діє воєнний стан, що накладає певні обмеження та зобов’язання на громадян.
Зокрема, кожен повинен постійно мати з собою військово-облікові документи, які засвідчують наявність хвороб чи інших причин, що можуть бути підставою для звільнення від мобілізації. Відсутність таких документів може призвести до непорозумінь та непередбачуваних ситуацій.Отже, у цьому конкретному випадку дії військовослужбовців були в межах правового поля, а сама процедура проведення медичного огляду відповідала встановленим вимогам
ТЦК затримав 23-річного водія вантажівки, який віз чутливі до умов зберігання ліки: в Закарпатському ТЦК відреагували31.05.24, 09:49 • 32490 переглядiв
Додамо
В Telegram-каналах поширили відео на якому розповідається, що ТЦК Київського району в Одесі забрав нібито хворого хлопця олігофренією з явними візуальними симптомами.
Автор стверджує, що комісія за 30 хвилин визнала його придатним.
Довідково
Олігофренія — це форма розумового і психічного недорозвинення, яка виникає в результаті ураження ЦНС (у першу чергу кори головного мозку) у пренатальний (внутрішньоутробний), натальний (під час пологів) або постнатальний (на самому ранньому етапі життєвого розвитку) періоди.