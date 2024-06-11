Конфлікту між працівниками ТЦК та СП і медиками в Одесі: відкрито провадження
Київ • УНН
Через конфлікт між працівниками швидкої допомоги та військовослужбовцями на біля одного з РТЦК та СП Одеси відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства.
Через конфлікт між працівниками ТЦК та СП і медиками в Одесі відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.
Попередньо встановлено, що інцидент відбувся сьогодні приблизно о 13-й годині в Київському районі міста Одеси між працівниками швидкої медичної допомоги і районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Поліцейські встановили й опитали свідків та очевидців. Деяких з учасників інциденту запросили до відділку поліції, де з ними працюють правоохоронці.
Військовою прокуратурою Південного регіону за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство)
Контекст
У мережі місцеві кажуть, що водій "швидкої" пішов до ТЦК оновити дані, згідно з законодавством. Коли чоловіка відмовились випускати з центру комплектації - йому стало погано, і до ТЦК викликали бригаду медиків.
Як пишуть місцеві ЗМІ, лікарів, які хотіли госпіталізувати чоловіка, теж відмовились випускати з приміщення ТЦК. В мережі також з'явилось відео, як медики зібрались на акцію протесту біля будівлі Київського РТЦК та СП м. Одеса. Словесна перепалка між військовими та медиками поступово перетворилась у бійку.
На багатьох відео видно як працівники "швидкої" б'ються з чоловіками у військовій формі. Також можна помітити, як чоловік бризнув в обличчя медика з балончика.
За повідомленням місцевих ЗМІ працівники ТЦК зрештою випустили медиків та водія "швидкої", після акції протесту, яку влаштували фельдшери.
Одеський обласний ТЦК та СП коментуючи ситуацію заявило про спільне проведення із правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій.