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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками в Одессе: открыто производство

Конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками в Одессе: открыто производство

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 15:08  •  9162 просмотра

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Из-за конфликта между работниками скорой помощи и военнослужащими возле одного из РТЦК и СП Одессы открыто уголовное производство по факту хулиганства.

Из-за конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками в Одессе открыто уголовное производство по статье «хулиганство». Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Предварительно установлено, что инцидент произошел сегодня примерно в 13 часов в Киевском районе города Одессы между работниками скорой медицинской помощи и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки

- говорится в сообщении.

Полицейские установили и опросили свидетелей и очевидцев. Некоторых из участников инцидента пригласили в отделение полиции, где с ними работают правоохранители.

Военной прокуратурой Южного региона по факту конфликта начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)

- отмечается в сообщении.

Контекст

В сети местные говорят, что водитель «скорой» пошел в ТЦК обновить данные, согласно законодательству. Когда мужчину отказались выпускать из центра комплектации - ему стало плохо, и в ТЦК  вызвали бригаду медиков.

Как пишут местные СМИ, врачей, которые хотели госпитализировать мужчину, тоже отказались выпускать из помещения ТЦК. В сети также появилось видео, как медики собрались  на акцию протеста у здания Киевского РТЦК и СП г. Одесса. Одесса. Словесная перепалка между военными и медиками постепенно превратилась в драку.

На многих видео видно как работники «скорой» дерутся с мужчинами в военной форме. Также можно заметить, как мужчина брызнул в лицо медика из баллончика.

По сообщению местных СМИ работники ТЦК в конце концов выпустили медиков и водителя «скорой», после акции протеста, которую устроили фельдшеры.

Одесский областной ТЦК и СП комментируя ситуацию заявил о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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