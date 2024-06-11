Конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками в Одессе: открыто производство

Из-за конфликта между работниками ТЦК и СП и медиками в Одессе открыто уголовное производство по статье «хулиганство». Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Предварительно установлено, что инцидент произошел сегодня примерно в 13 часов в Киевском районе города Одессы между работниками скорой медицинской помощи и районного территориального центра комплектования и социальной поддержки - говорится в сообщении.

Полицейские установили и опросили свидетелей и очевидцев. Некоторых из участников инцидента пригласили в отделение полиции, где с ними работают правоохранители.

Военной прокуратурой Южного региона по факту конфликта начато уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) - отмечается в сообщении.

Контекст

В сети местные говорят, что водитель «скорой» пошел в ТЦК обновить данные, согласно законодательству. Когда мужчину отказались выпускать из центра комплектации - ему стало плохо, и в ТЦК вызвали бригаду медиков.

Как пишут местные СМИ, врачей, которые хотели госпитализировать мужчину, тоже отказались выпускать из помещения ТЦК. В сети также появилось видео, как медики собрались на акцию протеста у здания Киевского РТЦК и СП г. Одесса. Одесса. Словесная перепалка между военными и медиками постепенно превратилась в драку.

На многих видео видно как работники «скорой» дерутся с мужчинами в военной форме. Также можно заметить, как мужчина брызнул в лицо медика из баллончика.

По сообщению местных СМИ работники ТЦК в конце концов выпустили медиков и водителя «скорой», после акции протеста, которую устроили фельдшеры.

Одесский областной ТЦК и СП комментируя ситуацию заявил о совместном проведении с правоохранительными органами неотложных мероприятий по установлению детальных обстоятельств событий.