В Хмельницком мужчина напал на военнослужащих местного РТЦК и СП, которые проверяли документы у военнообязанных. Об этом заявили в Хмельницком областном ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения достал нож и совершил нападение на военнослужащего которого ранил в левое плечо со стороны спины. В дальнейшем группой оповещения приняты меры по задержанию правонарушителя и вызван наряд полиции - говорится в заявлении ТЦК.

Правоохранители, прибывшие на место нашли у нападавшего запрещенное вещество и шокер.

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Также на место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи, военнослужащий доставлен в военный госпиталь города Хмельницкий для оказания профессиональной медицинской помощи. Угрозы жизни военнослужащего нет.

По результатам работы СОГ ГУ НП в Хмельницкой области, нарушитель задержан за совершение преступления ответственность за которое предусмотрена ст. 125 УК Украины. Продолжаются следственные действия - подытожили в областном Хмельницком ТЦК и СП.

Напомним

В Киеве мужчина на требование ТЦК предоставить для проверки военно-учетные документы ударил одного из военнослужащих. Нападавшего задержала полиция, которая впоследствии выяснила, что мужчина - бывший военный, самовольно покинувший часть весной прошлого года.