В Яворове Львовской области напали на сотрудника ТЦК, который сопровождал военнообязанного на прохождение ВВК, нападавшего уже нашли и задержали, сообщили во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки 17 июня, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел 17 июня, когда работник ТЦК Юрий, "выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии".

"На одной из улиц на него напали и ударили тяжелым тупым предметом по голове. Юрия доставили в местную больницу", - отметили в ТЦК.

Сообщается, что Юрия перевели на службу в РТЦК и СП города Яворова "вследствие травм, полученных на линии фронта".

"Осколочные ранения мягких тканей правого плеча, термический ожог пламенем лица, акубаротравматическое поражение обоих ушей", - такое врачебное заключение написано в справке, выданной солдату Юрию. Эти ранения он получил во время выполнения им обязанностей на линии фронта в Николаевской области в конце марта 2022 года. "Закрытая черепно-мозговая травма", - такое врачебное заключение написали в документе, выданном солдату Юрию сегодня. Эту травму он получил при исполнении своих служебных обязанностей в городе Яворов, Львовской области", - рассказали в ТЦК.

Указано, что нападающий уже найден и задержан. Он будет отвечать согласно закону.

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