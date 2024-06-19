Во время ночной атаки "шахедов" на Львовщине пострадал 47-летний мужчина. В Малехове мужчина получил резаные раны. Медики оказали ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации. Об этом сообщил председатель Львовская ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Это то, что официально подтвердили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по состоянию на 05:30.

Он написал, что находится а контакте со всеми службами.

Дополнение

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в 2:37 проинформировал, что на Львовщине из-за угрозы вражеских ударных беспилотников объявили воздушную тревогу.

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