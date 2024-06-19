Сили ППО збили 19 із 21 "шахедів"
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони збили 19 з 21 російського безпілотника під час нічної атаки.
Сили ППО вночі збили 19 шахедів. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що у ніч на 19 червня російські окупанти атакували 21-им ударним БпЛА типу "Shahed-131/136" із напрямків Приморсько-Ахтарськ – рф. та мис Чауда – Крим.
Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.
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