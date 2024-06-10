Армія рф з ночі атакувала Сумщину з артилерії, мінометів та дронами: 76 вибухів
Київ • УНН
росіяни здійснили 15 обстрілів Сумської області, при цьому в багатьох населених пунктах було зафіксовано 76 вибухів внаслідок ударів артилерії, мінометів та безпілотників.
Російські війська вночі та вранці здійснили 15 обстрілів Сумської області, при цьому в 9 громадах було зафіксовано 76 вибухів внаслідок ударів артилерії, мінометів та безпілотників, повідомили у понеділок у Сумській ОВА, пише УНН.
Уночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів
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Як повідомляється, обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади:
- Миропільська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).
- Миколаївська громада: здійснено атаку FPV дронами (7 вибухів).
- Хотінська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (13 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух) та артилерії (7 вибухів).
- Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
- Дружбівська громада: росіяни завдали обстрілу з мінометів (15 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (10 вибухів) та мінометів (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено атаку FPV дронами (2 вибухи).
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