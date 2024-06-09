Чи фіксується стягування військ рф в білорусі до кордону із Україною: відповідь прикордонників
Київ • УНН
Україна зберігає пильність щодо потенційних загроз з боку білорусі, незважаючи на те, що в даний час у росії там немає достатніх сил для вторгнення.
На території білорусі у рф немає достатніх сил, щоб здійснити вторгнення в Україну. Проте необхідно бути готовими до розвитку будь-якої ситуації і на цьому напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
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По напрямку кордону із білоруссю ситуація залишаються повністю контрольованою. На території білорусі у росії немає достатніх сил, щоб здійснити вторгнення на територію України
Однак, Демченко вказав, що Україна повинна бути готова до розвитку будь – яких ситуації, зокрема і загрози із напрямку білорусі.
Стосовно безпекової ситуації на кордоні із рф, то Демченко розповів, що за останній час дещо зменшилась кількість ворожих обстрілів Сумщини, проте вони залишаються щоденними.
"По Харківському напрямку ворог продовжує здійснювати свої дії в напрямку населених пунктів Липці та Вовчанська , намагаючись просунутись вглиб території Україні. Однак, українські воїни, в тому числі з підрозділу ДПСУ, дають активну відповідь, відбиваючи атаки і наносячи ураження ворогу", - розповів Демченко.
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