У білорусі, ймовірно, формують нову військову бригаду, озброєну "Іскандерами": ЗМІ оприлюднили супутникові знімки

ukenru
10:47 • 9967 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 22133 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 32127 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 54243 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69668 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 112132 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135984 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138976 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240733 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171170 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
5.2 м/с
35 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 42428 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 20804 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47572 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 26762 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 30842 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240730 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361644 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376909 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292300 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365291 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60321 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76944 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88301 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170782 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173362 перегляди
Актуальне
У білорусі, ймовірно, формують нову військову бригаду, озброєну "Іскандерами": ЗМІ оприлюднили супутникові знімки

У білорусі, ймовірно, формують нову військову бригаду, озброєну "Іскандерами": ЗМІ оприлюднили супутникові знімки

Київ • УНН

 • 24060 перегляди

У білорусі у військовій частині в Осиповичах будуються два нових ангари, що нагадують укриття для ракетних комплексів "Іскандер", а також реконструюються занедбані казарми і адміністративна будівля, що передбачає потенційне розміщення додаткових комплексів" Іскандер", здатних нести ядерну зброю.

У білорусі на території військової частини в Осиповичах Могильовської області будують два нових ангари – за розміром і зовнішнім виглядом вони схожі на укриття для "Іскандерів", які тут збудували рік тому. Там триває реконструкція занедбаної казарми та адміністративної будівлі. Білоруська служба Радіо Свобода оприлюднила супутникові знімки цих ангарів, передає УНН.

За даними журналістів, в артилерійській військовій частині № 12147, серед іншого, базується 465-та ракетна бригада. Щонайменше один з її дивізіонів має на озброєнні оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М", який може нести ядерну зброю. Всього в Білорусі таких підрозділів може бути два."Іскандер" — російське сімейство оперативно-тактичних ракетних комплексів, його основне призначення – знищення систем ППО потенційного противника, а також важливих об’єктів (мости, склади, командні пункти і вузли зв’язку, літаки і вертольоти на аеродромах, об’єкти інфраструктури, скупчення військ і техніки). Офіційна дальність польоту ракет "Іскандер-М" становить до 500 км, тобто ракети, розташовані в Білорусі, можуть загрожувати майже всій території Польщі, Литви та Латвії, а також більшій частині території України.

На супутниковому знімку від сервісу Planet Labs, отриманому 19 травня 2024 року, видно, що будівництво відбувається на значній частині військової частини, де розташовані "Іскандери". Зокрема, триває реконструкція двох занедбаних будівель. Ймовірно, це казарма та їдальня чи штаб, бо зовні вони дуже схожі на ті, що вже є на території частини.Праворуч на фото можна спостерігати, що будуються два ангари, які за розміром і зовнішнім виглядом абсолютно відповідають ангару, який був побудований рік тому для зберігання "Іскандерів". Його будівництво тривало з осені 2022 року до квітня 2023 року. Поруч з новими ангарами видно контури ще двох великих фундаментів незрозумілого призначення.

За розрахунками журналістів, кожен із цих ангарів може розмістити 12 бойових машин. Саме такі розміри має стандартний дивізіон "Іскандер" у російській армії. До нього входять до 6 різних типів техніки: командно-штабна машина, машина життєзабезпечення, самохідна ракетна установка, транспортно-зарядна машина, мобільний пункт підготовки інформації та машина регулювання та обслуговування.

Додамо

Як повідомляє Радіо Свобода, про передачу білорусі перших ракетних комплексів "Іскандер" Лукашенко заявив під час зустрічі з путіним 19 грудня 2022 року. Вже в лютому 2023 року, після навчання на російських полігонах, білоруські військові почали їх самостійно експлуатувати.

25 березня 2023 року путін оголосив про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі. У квітні 2023 року білоруські військові навчалися поводженню з тактичною ядерною зброєю.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
latviiaЛатвія
9k720-iskander9K720 Iskander
lytvaЛитва
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37