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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В беларуси, вероятно, формируют новую военную бригаду, вооруженную "Искандерами": СМИ обнародовали спутниковые снимки

В беларуси, вероятно, формируют новую военную бригаду, вооруженную "Искандерами": СМИ обнародовали спутниковые снимки

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 16:37  •  4000 просмотра

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В беларуси в воинской части в Осиповичах строятся два новых Ангара, напоминающих укрытие для ракетных комплексов "Искандер", а также реконструируются заброшенные казармы и административное здание, предусматривающее потенциальное размещение дополнительных комплексов "Искандер", способных нести ядерное оружие.

В беларуси на территории воинской части в Осиповичах Могилевской области строят два новых ангара – по размеру и внешнему виду они похожи на укрытия для "Искандеров", которые здесь построили год назад. Там продолжается реконструкция заброшенной казармы и административного здания. Белорусская служба Радио Свобода обнародовала спутниковые снимки этих ангаров, передает УНН.

По данным журналистов, в артиллерийской воинской части № 12147, среди прочего, базируется 465-я ракетная бригада. По меньшей мере один из ее дивизионов имеет на вооружении оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может нести ядерное оружие. Всего в беларуси таких подразделений может быть два."

Искандер" - российское семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, его основное назначение-уничтожение систем ПВО потенциального противника, а также важных объектов (мосты, склады, командные пункты и узлы связи, самолеты и вертолеты на аэродромах, объекты инфраструктуры, скопления войск и техники). Официальная дальность полета ракет "Искандер-М" составляет до 500 км, то есть ракеты, расположенные в беларуси, могут угрожать почти всей территории Польши, Литвы и Латвии, а также большей части территории Украины.

На спутниковом снимке от сервиса Planet Labs, полученном 19 мая 2024 года, видно, что строительство происходит на значительной части воинской части, где расположены "Искандеры". В частности, продолжается реконструкция двух заброшенных зданий. Вероятно, это казармы и столовая или штаб, потому что внешне они очень похожи на те, что уже есть на территории части. Справа на фото можно наблюдать, что строятся два ангара, которые по размеру и внешнему виду абсолютно соответствуют ангару, который был построен год назад для хранения "Искандеров". Его строительство продолжалось с осени 2022 года по апрель 2023 года. Рядом с новыми ангарами видны контуры еще двух больших фундаментов непонятного назначения.

По расчетам журналистов, каждый из этих ангаров может разместить 12 боевых машин. Именно такие размеры имеет стандартный дивизион "Искандер" в российской армии. В него входят 6 различных типов техники: командно-штабная машина, машина жизнеобеспечения, самоходная ракетная установка, транспортно-зарядная машина, мобильный пункт подготовки информации и машина регулирования и обслуживания.

Добавим

Как сообщает Радио Свобода, о передаче беларуси первых ракетных комплексов "Искандер" лукашенко заявил во время встречи с путиным 19 декабря 2022 года. Уже в феврале 2023 года, после обучения на российских полигонах, белорусские военные начали их самостоятельно эксплуатировать.

25 марта 2023 года путин объявил о размещении тактического ядерного оружия в беларуси. В апреле 2023 года белорусские военные учились обращению с тактическим ядерным оружием.   

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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