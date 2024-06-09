Фиксируется ли стягивание войск рф в беларуси к границе с Украиной: ответ пограничников

На территории беларуси у рф нет достаточных сил, чтобы осуществить вторжение в Украину. Однако необходимо быть готовыми к развитию любой ситуации и на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

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По направлению границы с беларусью ситуация остаются полностью контролируемой. На территории беларуси у россии нет достаточных сил, чтобы осуществить вторжение на территорию Украины - заявил Демченко.

Однако, Демченко указал, что Украина должна быть готова к развитию любых ситуации, в том числе и угрозы из направления беларуси.

Что касается ситуации безопасности на границе с рф, то Демченко рассказал, что за последнее время несколько уменьшилось количество вражеских обстрелов Сумщины, однако они остаются ежедневными.

"По Харьковскому направлению враг продолжает осуществлять свои действия в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанска, пытаясь продвинуться вглубь территории Украины. Однако, украинские воины, в том числе из подразделения ГПСУ, дают активный ответ, отражая атаки и нанося поражение врагу", - рассказал Демченко.

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