Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами: 76 взрывов

В Словакии партия Фицо заняла второе место на выборах в Европарламент

На выборах в Европейский парламент в Словакии партия "прогрессивная Словакия", возглавляемая Михалом Шимецкой, одержала победу с 27,81% голосов, в то время как партия "Smer" премьер-министра Роберта Фицо заняла второе место с 24,76%, вопреки предвыборным опросам, которые указывали на потенциальную победу "Smer".