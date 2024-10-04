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Окупанти 82 рази обстріляли Сумщину: 8 осіб отримали поранення

Окупанти 82 рази обстріляли Сумщину: 8 осіб отримали поранення

Київ • УНН

 • 21183 перегляди

Ворожі війська здійснили 82 обстріли Сумської області, зафіксовано 160 вибухів. Атаковано 13 громад, використано різні види озброєння, включаючи КАБ та дрони. У Сумах поранено 8 осіб.

Війська агресора 82 рази обстріляли Сумщину, внаслідок чого було зафіксовано 160 вибухів. Є постраждалі. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Під вогнем ворога опинилися Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Середино-Будська: обстріли з мінометів (3 вибухи) та FPV дрона (1 вибух).

Есманьська: пуски КАБ (6 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), удари FPV дронами (5 вибухів) та артобстріли (4 вибухи).

Білопільська: пуски КАБ (8 вибухів) та мінометний обстріл (8 вибухів).

Річківська: атака КАБ (2 вибухи).

Краснопільська: обстріл з артилерії (11 вибухів), мінометів (15 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (7 вибухів).

Шалигинська: удари FPV дронами (7 вибухів).

Сумська: обстріл з використанням БпЛА типу "Герань-2" (1 вибух). Внаслідок атаки 8 осіб отримали поранення.

Хотінська: пуски КАБ (3 вибухи) та скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи).

Миколаївська: пуски КАБ (2 вибухи).

Новослобідська: удари FPV дронами (3 вибухи).

Великописарівська: атаки FPV дронами (3 вибухи), артилерійські обстріли (13 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (12 вибухів).

Миропільська: обстріли з РСЗВ (25 вибухів).

Глухівська: удар FPV дроном (1 вибух) та пуски КАБ (3 вибухи).

Юнаківська: пуски КАБ (2 вибухи).

39 обстрілів на Сумщині: 45 вибухів, є загиблі та поранені01.10.24, 23:34 • 40635 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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